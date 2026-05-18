الجيش الإسرائيلي: قصفنا خلال 24 ساعة أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استطاع تكبيد حزب الله اللبناني والمقاومة اللبنانية المواجهة له خسائر كبيرة خلال الساعات الماضية، حسبما زعم.

وقال جيش الاحتلال أنه قصف خلال 24 ساعة أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله في الجنوب اللبناني.



وذكر الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مستودع أسلحة ونقاط مراقبة ومنشآت كان حزب الله يستخدمها لتنفيذ هجمات.

مزاعم الجيش الإسرائيلي المحتل أنه قضى على عناصر من حزب الله

كما وزعم الجيش الإسرائيلي المحتل للأراضي العربية، أنه قضى على عناصر من حزب الله كانوا ينفذون هجمات ضد جنوده في جنوب لبنان.

خلال ذلك، هاجم طيران الاحتلال اللبنانيين بقصفه بلدة دير الزهراني جنوب لبنان.

فيما يؤكد حزب الله أن مسيراته المفخخة تخترق الحدود الفلسطينية اللبنانية وتختار أهدافها بدقة وتوقع خسائر ثقيلة لدى الاحتلال.