قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحفظ على عاطلين حاولا سرقة وحدة تكييف مسجد بالقليوبية
نتنياهو يعلن تشكيل فريق جديد لمواجهة مسيرات حزب الله
الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة تقليد الاختراعات بقصد التداول التجاري
مصر تشدد على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري
تقترب من 50| أجواء شديدة الحرارة في الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع الطوارئ
قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
أحمد العوضي لصدى البلد: فيلم “العركة” ما زال فكرة.. ومشروعي مع أحمد السقا لم يبدأ بعد (خاص)
فنزويلا تطرح لوائح جديدة لاستثمارات النفط بعد تعديل قانون المحروقات
الدفاع الأوكرانية: روسيا أطلقت 524 طائرة مسيرة و22 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل
مصر ضيف الشرف..وزير الزراعة يتوجه للجزائر للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تطورات الاقتصاد العالمي في ظل حرب إيران تتصدر اجتماع وزراء مالية "مجموعة السبع"

"تطورات الاقتصاد العالمي في ظل حرب إيران" تتصدر اجتماع وزراء مالية "مجموعة السبع"
"تطورات الاقتصاد العالمي في ظل حرب إيران" تتصدر اجتماع وزراء مالية "مجموعة السبع"
أ ش أ

 يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في "مجموعة السبع"، اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، وبمشاركة رئيس "مجموعة اليورو" كيرياكوس بيراكاكيس، لإجراء مناقشات مهمة، من المُقرَّر أن تُركِّز على الاقتصاد العالمي، وبشكل خاص التأثيرات الاقتصادية الكُليَّة للحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، كما تشمل الموضوعات الأخرى المطروحة للنقاش دعم أوكرانيا، وتقليص الاختلالات العالمية.
وقال بيراكاكيس، في بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه الإلكتروني، إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط أَظهَر مدى تعرُّض الاقتصاد العالمي المُترابط للصدمات الخارجية، مشددًا على أن "فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع بشكل دائم يُمثِّلان أهمية قصوى للتخفيف من التأثير على الاقتصاد".
وأضاف بيراكاكيس: "لقد أثبت الاقتصاد الأوروبي قدرته على الصمود في مواجهة أزمة الطاقة، ومع ذلك، فإن الاقتصاد العالمي سيشعر بالضغط حتى إذا جرى حل الصراع بسرعة".
وتُعد "مجموعة اليورو" هيئة تَجمَع وزراء مالية دول منطقة اليورو، ويُمثّلها بيراكاكيس في اجتماع "مجموعة السبع"، إلى جانب منصبه كوزير مالية اليونان، أما "مجموعة السبع" فتضم كلًا من: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
وقد شهدت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في عدة اقتصادات ضمن "مجموعة السبع" ارتفاعًا حادًا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تزايد مخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم الناتج عن شح إمدادات الطاقة، بينما تؤدي الحرب مع إيران إلى خنق إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الحيوي.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بقوة في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أسبوع من بيانات التضخم المضطربة، وفي ظل محاولة المتداولين تسعير سياسة أسعار الفائدة في عهد الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش.
وقفز العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بنحو 11 نقطة أساس ليصل إلى 5.121%، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو 2025، ويقترب من أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023.
وفي المملكة المتحدة، يُجرى تداول عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا، عند أعلى مستوياتها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، نتيجة مزيج من عدم الاستقرار السياسي والمخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم.
كما شهدت اليابان، التي تُعَد شديدة الحساسية للضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب مع إيران بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، ارتفاعًا كبيرًا في عوائد السندات خلال الأيام الأخيرة.
وتتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين متعاكسين، إذ يُطالب المتداولون عادةً بعوائد أعلى على استثمارات الدَين عندما تهتز الثقة في الحكومة المُصدِّرة للسندات.
وفي الوقت ذاته، لا تزال أسعار النفط مرتفعة، حيث صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو بأكثر من 3% لتغلق عند 109.26 دولار للبرميل في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الأمريكي تسليم يونيو بأكثر من 4% لتستقر عند 105.42 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار خام "برنت" بنسبة 74% منذ بداية العام، لكنها لا تزال أقل من المستوى المرتفع البالغ 118 دولارًا للبرميل الذي سُجِّل في أواخر أبريل، كما تتراجع مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية لتعويض اضطرابات الإمدادات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، ومن المُتوقَّع أن تقترب من مستويات حرجة إذا لم يُعَاد فتح مضيق هرمز.
وحذَّرت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، في تحديثها الشهري، من احتمال ارتفاع أسعار النفط والوقود مع اقتراب ذروة الطلب خلال فصل الصيف نتيجة هذه التطوُّرات، موضحةً أن "التراجع السريع في الاحتياطيات وسط استمرار الاضطرابات يُنذِر بارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة".

وزراء المالية محافظو البنوك المركزية مجموعة السبع العاصمة الفرنسية باريس رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس التأثيرات الاقتصادية الكُليَّة للحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية بـ17 مليار دولار سنويا حتى 2028

الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية بـ17 مليار دولار سنويا حتى 2028

تباطؤ الاقتصاد الصيني في أبريل بفعل ضعف الانتاج ومبيعات التجزئة دون التوقعات

تباطؤ الاقتصاد الصيني في أبريل بفعل ضعف الانتاج ومبيعات التجزئة دون التوقعات

رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد ببدء "حقبة ديناميكية جديدة" في العلاقات الأوروبية-الهندية

رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد ببدء حقبة جديدة في العلاقات الهندية

بالصور

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

إطلالة نانسي عجرم في كاليفورنيا تثير الجدل

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد