معسكر مغلق للزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا الحاسمة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة معتمد جمال الانتظام في معسكر مغلق بداية من اليوم الاثنين بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي ، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في ظل أهمية المباراة للفريق، خاصة وأنها مواجهة حاسمة على لقب الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.