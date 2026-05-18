وسائل إعلام إيرانية: واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس ردا على اقتراح طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية ، بأن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الايرانية، وخصوصا على صعيد الملف النووي، البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران.

من جانبها، ذكرت وكالة مهر أن الامريكيين لم يقدموا لايران “أي تنازل ملموس”، منددة ب”شروط مفرطة” فرضتها واشنطن.

وتابعت “مهر”، أن واشنطن “تريد فرض قيود صارمة جدا وطويلة الأمد على القطاع النووي الإيراني، وتربط وقف الأعمال العدائية على كل الجبهات ببدء مفاوضات”.

وقالت وكالة فارس، إن الولايات المتحدة طرحت خمس نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة ، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب الى واشنطن.

وأشارت “فارس” إلى أن الولايات المتحدة رفضت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدّة في الخارج “حتى بنسبة 25 بالمئة” أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير.

و أشارت الدبلوماسية الإيرانية إلى أن طهران تطالب، في مقترحاتها، بوقف فوري للأعمال العدائية في المنطقة، لا سيما في لبنان، وكذلك برفع الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية على موانئها.

كما طالبت إيران بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج، الخاضعة منذ زمن طويل للعقوبات الأمريكية.