جولة الحسم تقترب.. صراع مشتعل على لقب الدوري الإنجليزي ومقاعد أوروبا والبقاء حتى اللحظة الأخيرة

دخل موسم الدوري الإنجليزي الممتاز مراحله الأخيرة بأقصى درجات الإثارة الممكنة بعدما تحولت الجولتان المتبقيتان إلى ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات سواء في سباق اللقب أو معركة التأهل الأوروبي أو صراع البقاء الذي يشتعل في القاع.

ومع اقتراب الستار من السقوط على واحد من أكثر المواسم درامية في السنوات الأخيرة تبدو كل مباراة وكأنها نهائي مستقل في ظل تقارب النقاط وتشابك الحسابات بشكل غير مسبوق.

آرسنال على بعد خطوة من الحلم

يعيش آرسنال لحظات قد تعيد كتابة تاريخه الحديث بعدما اقترب الفريق اللندني من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ أكثر من عقدين.

فريق المدرب ميكيل أرتيتا يدخل الجولة قبل الأخيرة متصدراً جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه مانشستر سيتي ما يعني أن الفوز على بيرنلي في ملعب الإمارات قد يضع الجانرز على أعتاب المجد.

لكن المهمة لن تكون سهلة لأن كتيبة المدرب بيب جوارديولا ما زالت ترفض الاستسلام بعدما حقق مانشستر سيتي انتصاراً مهماً على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة أبقى بها المنافسة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة.

وسيكون الضغط بالكامل على مانشستر سيتي عندما يواجه بورنموث إذ إن أي تعثر جديد قد يمنح اللقب رسمياً لآرسنال قبل الجولة الأخيرة.

ليفربول يقاتل لإنقاذ موسمه

في المقابل يعيش ليفربول وضعاً معقداً بعد خسارته المؤلمة أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2 وهي الهزيمة التي زادت الضغوط على الفريق ومدربه.

ورغم ذلك لا تزال أمام الريدز فرصة لضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكن الأمر لم يعد بيدهم بالكامل حيث يحتاج الفريق إلى تعثر بورنموث وعدم فوز برايتون من أجل حسم التأهل مبكراً.

أما أستون فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري فقد نجح في حجز مكانه بين كبار أوروبا بعدما ضمن إنهاء الموسم ضمن الخمسة الأوائل ليواصل النادي واحدة من أفضل فتراته في العصر الحديث.

ولا يتوقف طموح أستون فيلا عند هذا الحد إذ يملك الفريق فرصة تاريخية أخرى عندما يخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام فرايبورج في محاولة لإضافة لقب قاري إلى موسمه الاستثنائي.

بورنموث يكتب التاريخ

ربما يكون بورنموث هو القصة الأجمل هذا الموسم في الكرة الإنجليزية فالفريق الذي لم يكن أحد يتوقع ظهوره بهذا الشكل بات قريباً من تحقيق أول مشاركة أوروبية في تاريخه بعدما حافظ على سلسلة رائعة من النتائج الإيجابية وصلت إلى 16 مباراة دون هزيمة.

ويدخل بورنموث مواجهته المرتقبة أمام مانشستر سيتي وهو يدرك أن الفوز قد يفتح أمامه أبواب الدوري الأوروبي بل وربما أكثر من ذلك إذا جاءت النتائج الأخرى في صالحه.

برايتون وبرينتفورد.. الحلم الأوروبي مستمر

ولا تزال المنافسة مفتوحة أيضاً أمام برايتون وبرينتفورد حيث يسعى كل فريق لخطف بطاقة مؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

برايتون بقيادة المدرب فابيان هورزلر يعلم أن الفوز على ليدز يونايتد قد يضعه رسمياً ضمن الثمانية الأوائل.

أما برينتفورد فيحتاج للفوز على كريستال بالاس مع انتظار تعثر بعض منافسيه من أجل الإبقاء على حلم أوروبا حياً حتى الجولة الأخيرة.

برونو فرنانديز يطارد المجد الفردي

بعيداً عن صراع الجماعة يواصل البرتغالي برونو فرنانديز كتابة موسم استثنائي مع مانشستر يونايتد.

وبات قائد الشياطين الحمر على بعد تمريرة حاسمة واحدة فقط من معادلة الرقم التاريخي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز والمسجل باسم الأسطورتين تييري هنري وكيفين دي بروين.

ويبدو فرنانديز المرشح الأقرب لحصد جائزة أفضل صانع ألعاب في الموسم بعدما قدّم مستويات مذهلة جعلته أحد أبرز نجوم الدوري هذا العام.

توتنهام يقاتل للهروب من الكارثة

أما المفاجأة الأكبر هذا الموسم فهي وجود توتنهام هوتسبير في صراع البقاء حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

الفريق اللندني الذي اعتاد المنافسة على المراكز الأوروبية وجد نفسه يقاتل من أجل تفادي الهبوط في موسم كارثي بكل المقاييس.

ورغم فوزه المهم على أستون فيلا في الجولة الماضية فإن توتنهام لا يزال بحاجة إلى المزيد من النقاط لضمان البقاء رسمياً خاصة قبل مواجهته المرتقبة أمام غريمه تشيلسي في ديربي لندني مشتعل.

وسيترقب توتنهام أيضاً نتيجة مواجهة وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد لأن أي تعثر لوست هام قد يمنحه فرصة ذهبية للهروب من شبح الهبوط.

موسم استثنائي حتى اللحظة الأخيرة

ما يميز هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز ليس فقط قوة المنافسة بل اتساع دائرة الصراع في كل المراكز تقريباً حيث لم يحسم اللقب بعد والمقاعد الأوروبية لا تزال مفتوحة ومعركة البقاء تزداد اشتعالاً.

ولهذا تبدو الجولتان الأخيرتان وكأنهما مهرجان كروي ضخم يحمل كل عناصر الدراما والإثارة في بطولة أثبتت مجدداً لماذا تُوصف بأنها الأقوى والأكثر جنوناً في عالم كرة القدم.