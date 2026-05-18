إصابة 9 أشخاص جراء هجوم روسي استهدف منطقة "دنيبرو" الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إصابة تسعة أشخاص إثر هجوم صاروخي شنته القوات الروسية على مدينة "دنيبرو" خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أوكرينفورم "الأوكرانية" عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "دنيبرو" أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا واسعا على المدينة، وأسفر الهجوم عن إصابة تسعة أشخاص كما تضرر عدد من المنازل واندلعت حرائق في مبان سكنية.

و يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب، التي دخلت عامها الرابع، بشكل شبه يومي، التقارير التي تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل؛ نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير 2022.