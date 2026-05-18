الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النصر بين صدمة آسيا وضغط الدوري.. هل ينجو "العالمي" من الانهيار في اللحظة الأخيرة؟

النصر السعودي
النصر السعودي
محمود أحمد

دخل النصر نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني وهو يحمل فوق كتفيه أكثر من معركة في توقيت واحد معركة لقب الدوري السعودي وضغط نهائي قاري وإرهاق بدني متراكم وأزمة ذهنية تضخمت مع كل مباراة حاسمة لعبها الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.

ولم تكن خسارة النهائي الآسيوي مجرد سقوط في مباراة بطولة بل بدت وكأنها انفجار لكل الضغوط التي عاشها الفريق هذا الموسم بعدما تحول النصر من فريق يسيطر على المباريات ويصنع الفرص إلى فريق يطارد هدوءه المفقود في أكثر اللحظات حساسية.

ضربة الهلال غيرت كل شيء

بدأت الأزمة الحقيقية للنصر قبل النهائي القاري بأيام قليلة وتحديداً في ديربي الهلال حين كان الفريق على بُعد ثوانٍ فقط من حسم لقب الدوري السعودي بصورة شبه رسمية.

في تلك الليلة بدا كل شيء مثالياً للنصر فالفريق كان متقدماً والجماهير تستعد للاحتفال واللقب يقترب من خزائن النادي قبل أن تأتي الدقيقة 98 وتحمل معها واحدة من أكثر اللحظات قسوة هذا الموسم.

رمية تماس داخل منطقة الجزاء تحولت إلى هدف قاتل بعد ارتباك واضح بين الحارس بينتو والمدافع مارتينيز لتسكن الكرة الشباك وتتحول ليلة الحسم إلى صدمة نفسية هائلة.

ذلك الهدف لم يسلب النصر نقطتين فقط بل انتزع منه شعور الاستقرار والثقة قبل أهم أسبوع في الموسم.

نهائي آسيا.. سيطرة بلا روح

دخل النصر النهائي الآسيوي وهو لا يزال يحمل آثار تلك الضربة النفسية. الفريق سيطر على كل تفاصيل المباراة تقريباً لكنه بدا فاقداً للهدوء والتركيز في اللحظة الأخيرة.

الأرقام وحدها كانت كافية لتأكيد حجم السيطرة النصراوية منها استحواذ وصل إلى 68% و 20 تسديدة مقابل 3 فقط للفريق الياباني و 36 لمسة داخل منطقة الجزاء و أكثر من 500 تمريرة خلال المباراة لكن رغم كل ذلك خرج الفريق خاسراً.

المشكلة لم تكن فنية بقدر ما كانت ذهنية فالنصر لعب وكأنه يحمل ضغط موسم كامل داخل مباراة واحدة. اللاعبون بدوا متوترين متسرعين وعاجزين عن التعامل بهدوء مع الفرص المتاحة.. كل هجمة كانت تبدو وكأنها محاولة للهروب من الضغط وليس بحثاً عن هدف فقط.

جامبا أوساكا.. الانتصار بالعقل

في المقابل لعب جامبا أوساكا المباراة بأعصاب باردة وثقة واضحة فالفريق الياباني لم يحتج إلى الاستحواذ أو السيطرة بل احتاج فقط إلى فهم الحالة النفسية لمنافسه.

وعرف جامبا كيف يبطئ الإيقاع ويجعل النصر يستهلك نفسه ذهنياً وبدنياً ثم استغل لحظة واحدة للوصول إلى هدفه قبل أن يدافع عنه بانضباط تكتيكي كبير حتى صافرة النهاية.

ولم يكن الفريق الياباني أفضل من النصر على المستوى الفني أو الفردي لكنه كان أكثر هدوءاً وقدرة على إدارة الضغوط.

الإرهاق.. العدو الحقيقي للنصر

ما عاشه النصر في النهائي لم يكن وليد ليلة واحدة فقط بل نتيجة تراكم طويل من الضغوط البدنية والذهنية فالفريق خاض سلسلة مرهقة من المباريات القوية أمام الوصل والأهلي القطري ثم القادسية والشباب والأهلي والهلال وسط ضغط السفر والإصابات وحالات الإنفلونزا التي ضربت عدداً من اللاعبين.

واعترف المدرب البرتغالي خورخي خيسوس بعد المباراة بأن الإرهاق البدني أثّر بشكل واضح على أداء الفريق مؤكداً أن الجهاز الفني اضطر للمغامرة بإشراك بعض اللاعبين رغم عدم جاهزيتهم الكاملة بسبب النقص العددي.

هذه الحالة ظهرت بوضوح في بطء التحولات وتأخر ردود الفعل والتسرع في إنهاء الهجمات وكأن الفريق فقد القدرة على اتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط.

رونالدو.. صورة الإرهاق الكامل

كان كريستيانو رونالدو أحد أبرز الوجوه التي جسدت حالة الإنهاك التي يعيشها النصر فالنجم البرتغالي ظهر بعيداً تماماً عن مستواه المعتاد وتحرك ببطء واضح وفقد تأثيره في الثلث الأخير ليحصل على أسوأ تقييم بين جميع لاعبي الفريقين.

ورغم أن رونالدو لم يكن السبب الوحيد في الخسارة فإن صورته بعد صافرة النهاية ومغادرته مباشرة إلى غرف الملابس دون حضور مراسم التتويج اختزلت حجم الإحباط الذي يعيشه الفريق بأكمله.

بدا النصر وكأنه فريق يحمل فوق كتفيه تاريخاً طويلاً من الإخفاقات في المواعيد الكبرى وليس مجرد فريق خسر نهائياً قارياً.

عقدة اللحظات الحاسمة

خسارة جامبا أوساكا لم تكن حادثة منفصلة بل امتداداً لسلسلة مؤلمة عاشها النصر في السنوات الأخيرة فالفريق سقط سابقاً أمام بيرسبوليس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 ثم أمام الهلال في نسخة 2021 وبعدها أمام العين ثم كاواساكي فرونتال قبل أن تأتي خسارة غامبا أوساكا لتعيد كل الجراح القديمة.

كما خسر النصر ثالث نهائي آسيوي له على أرضه بعد سقوطه سابقاً أمام نيسان الياباني وإيلهوا تشونما.

وما يجعل هذه السلسلة أكثر إيلاماً أن النصر غالباً ما يكون الطرف الأفضل فنياً لكنه يفشل في تجاوز الضغط النفسي في اللحظات الكبرى.

ضمك.. المباراة الأصعب

الآن يجد النصر نفسه أمام اختبار ربما يكون الأصعب هذا الموسم حين يواجه ضمك في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وتحمل المباراة تحمل كل عناصر الضغط الممكنة حيث يحتاج النصر للفوز لحسم اللقب رسمياً فى ظل مطاردة الهلال بفارق نقطتين فقط فضلا عن أن ضمك يقاتل للهروب من الهبوط و أي تعثر قد يعيد كل الكوابيس من جديد

ولهذا فإن التحدي الحقيقي أمام خيسوس لا يتعلق بالخطة أو التشكيل بل بقدرة الفريق على استعادة توازنه النفسي خلال أيام قليلة فقط.

هل ينجو النصر من نفسه؟

المشكلة الأكبر التي يواجهها النصر حالياً ليست في جودة لاعبيه أو قدراتهم الفنية بل في الحالة الذهنية التي أصبح يعيشها الفريق كلما اقترب من لحظة الحسم.

النصر يملك فريقاً قادراً على الفوز بكل شيء لكنه في كثير من الأحيان يبدو عاجزاً عن التعامل مع ضغط التوقعات.

ولهذا فإن مواجهة ضمك لن تكون مجرد مباراة تتويج بالدوري بل اختباراً حقيقياً لشخصية الفريق بأكمله.

إما أن ينجح النصر في تجاوز صدمة آسيا واستعادة هدوئه وثقته أو يدخل من جديد في دوامة الشكوك التي طاردته طويلاً في المواسم الأخيرة.

وفي مدينة الرياض تبدو كل الأنظار معلقة الآن بسؤال واحد وهو هل يستطيع النصر أخيراً كسر عقدة اللحظات الكبرى؟ أم أن النهاية ستكتب فصلاً جديداً من الإحباط؟

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

