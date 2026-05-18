موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، على استاد استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

استعدادات الأهلي للمواجهة

ومنح المدير الفني للفريق ييس توروب لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، قبل العودة لاستئناف الاستعدادات الفنية والبدنية للمباراة، في إطار تجهيز الفريق بالشكل الأمثل للقاء الختامي.

مباريات الجولة الأخيرة

وتشهد الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز عدة مواجهات قوية، حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، فيما يخوض بيراميدز مواجهة أمام سموحة، في ختام موسم مثير من المسابقة المحلية.