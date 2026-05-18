الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائب محمد عبد العليم داود: نحن وليبيا شعب واحد

محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ضرورة تحرك جامعة الدول العربية لإحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك، مشددًا على أن الدول العربية لا ينقصها الشباب أو الأموال أو العلماء، وإنما ينقصها الإرادة السياسية ووحدة الصف العربي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، حيث رحب داود بالضيف الليبي، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الأخوة التي تجمع مصر وليبيا، ومشددًا على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.

وأشار إلى أن حزب الوفد يُعد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم، واصفًا إياه بأنه “بيت الوطنية المصرية”، لافتًا إلى أن مصر وليبيا جمعتهما مسيرة طويلة من النضال المشترك ضد الاستعمار، سواء في مواجهة الاحتلال الإنجليزي في مصر أو كفاح عمر المختار ضد الاحتلال الإيطالي في ليبيا.

وأكد داود أن العلاقة بين الشعبين المصري والليبي علاقة ممتدة في الدم والنسب والحدود والمصير المشترك، قائلًا: “نحن وليبيا شعب واحد”، معربًا عن دعمه الكامل لوحدة ليبيا واستقرارها، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.

وشدد على دعم مصر للدور الليبي في بناء مؤسسات الدولة الوطنية، محذرًا من خطورة استمرار التدخلات الأجنبية في المنطقة، وما قد تسببه من تفكك في الصف العربي.

كما أعرب عن رفضه لإقامة قواعد أجنبية في بعض الدول العربية والخليجية، منتقدًا الاكتفاء بسياسات الشجب والإدانة دون تحرك عربي فاعل، متسائلًا عن دور جامعة الدول العربية في لمّ الشمل العربي وتفعيل آليات العمل المشترك.

واختتم بالتأكيد على تقديره للدور المصري في دعم الجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبي، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.

