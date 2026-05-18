30 عاما من الشراكة.. أهداف زيارة بوتين للصين بعد قمة ترامب وشي

سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يتم في ختام المحادثات بين الجانبين توقيع بيان مشترك على أعلى مستوى، إضافة إلى عدد من الوثائق الحكومية والدولية بين مختلف الجهات المعنية، بحسب المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون.

و أفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى الصين عددا من القضايا العالمية والإقليمية.

وقال جياكون خلال مؤتمر صحفي إن قادة البلدين سيتبادلان وجهات النظر بشأن قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الجانبين.

وأكد أن روسيا والصين ستستفيدان من الذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا، وكذلك انطلاق عامي التعليم المتبادل بين البلدين، من أجل مواصلة تطوير العلاقات الثنائية نحو مستوى نوعي جديد.