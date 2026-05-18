تسريع ملفات التصالح والتقنين.. توجيهات بتيسير خدمات المراكز التكنولوجية

عقدت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً موسعاً بمدينة الغردقة، لبحث آليات دفع عجلة العمل وتكثيف الجهود الجماعية لتسريع وتيرة إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، وتراخيص المحال العامة.

شهد الاجتماع حضور رؤساء المدن والأحياء، والمستشار القضائي للمحافظة، ومسؤولي ملفات التصالح والتقنين ومنظومة المتغيرات المكانية، وقيادات مديرية الإسكان، للوقوف على مستجدات العمل وتذليل أية عقبات تواجه سير المنظومة.

تناول اللقاء مراجعة دقيقة لكافة الآليات المتبعة لإنهاء أعمال الفحص والمعاينات الفنية وتدقيق المتغيرات المكانية، مع إيجاد حلول فورية للتحديات التي تواجه اللجان المختصة، لضمان الارتقاء بمؤشرات الأداء العامة وحماية حقوق الدولة بالتوازي مع التيسير على المواطنين.

استعرض الحاضرون البيانات الخاصة بمعدلات الأداء الحالية بالمراكز التكنولوجية لتحديد الإجراءات اللازمة لتسريع العمل، مع التأكيد على توفير الدعم الفني الكامل لاستكمال الأوراق المطلوبة، تماشياً مع خطة الدولة لتنظيم أعمال البناء وتقنين الأوضاع المخالفة.

أسفر الاجتماع الموسع عن صدور توجيهات حاسمة بإعداد جدول دوري للمتابعة المستمرة، وتصنيف طلبات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية جغرافياً حسب المناطق، لضمان سرعة إنهاء المعاملات وخدمة المواطنين فور توجههم إلى المراكز التكنولوجية.

اختتمت القيادات التنفيذية الجلسة بالتشديد على ضرورة شمول هذه التيسيرات لطلبات استخراج تراخيص المحال العامة، مع تكثيف العمل الميداني والإداري لتحصيل مستحقات الدولة المالية المقررة قانوناً، بما يحقق الانضباط الشامل والمستهدفات التنموية للمحافظة.