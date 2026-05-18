أزمة تحويل المدارس الرسمية ليابانية تثير الجدل.. الأهالي يرفضون نقل أبناءهم.. والتعليم ترد| القصة كاملة

اشتعلت خلال الساعات الأخيرة ، أزمة الإعلان عن تحويل بعض المدارس الرسمية لمدارس مصرية يابانية

كيف بدأت الأزمة ؟

بدأت الأزمة عندما تطرق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال لقاؤه مع محرري التعليم ، للحديث عن تحويل بعض المدارس الرسمية لغات في مناطق محددة وتحديداً في وسط القاهرة ، والتي تشهد كثافة طلابية منخفضة ، وبالتالي يمكن دمجها بالمدارس القريبة ، إلى مدارس مصرية يابانية بسبب زيادة الطلب عليها.

ثم أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لأول مرة سيتم افتتاح و تشغيل 6 مدارس مصرية يابانية "عربي"

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية ، أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية “العربي” ، ستكون في حدود 13 ألف و 800 جنيه

وأفادت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن خريطة أماكن المدارس المصرية اليابانية العربي الستة كالتالي :

- مدرسة السيدة زينب 2

-دمياط الجديدة 3

-حدائق القبة 2

-شرق مدينة نصر 2

- شبرا 3 الساحل

- الحي الخامس 2 بأكتوبر

-الشروق 5 (لغات / عربي)

وبعد ذلك فوجئ أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد ياسر جنينة التابعة لإدارة الشروق التعليمية بالقاهرة ، ومدرسة الترعة الرسمية للغات التابعة لإدارة الساحل التعليمية بالإعلان عن تحويل المدرستين لمدارس مصرية يابانية مع نقل طلابها الأساسيين .

ونشر أولياء أمور طلاب مدرسة ياسر جنينة بمدينة الشروق ، استغاثة عاجلة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، عبروا خلالها عن تضررهم الشديد من قرار تحويل المدرسة إلى مدرسة يابانية .

وقال أولياء الأمور : فوجئنا بإدراج مدرستنا ضمن المدارس المصرية اليابانية الجديدة التي تقرر فتح باب التقديم فيها على موقع وزارة التربية والتعليم ، وفوجئنا بقيام إدارة المدرسة بإبلاغ أولياء الأمور بأنه سيتم نقل الطلاب أو ضمهم إلى مدارس أخرى بعيدة عن محل السكن ، وعند التوجه إلى الإدارة التعليمية تم تأكيد الأمر وإبلاغنا بضرورة تنفيذ القرار، رغم ما يسببه ذلك من ضرر ومعاناة للأسر والطلاب، خاصة وأن المدرسة الحالية هي الأقرب والأكثر استقرارًا لأبنائنا. لذا نرجو إعادة النظر في هذا الأمر مراعاةً لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور.

وقال أولياء الأمور في استغاثتهم المتداولة بشكل واسع على فيس بوك حاليا :

تضم المدرسة ما يقرب من 3500 طالب وطالبة، وتحويلها سيؤدي إلى أزمة كبيرة في توزيع هذا العدد الضخم على مدارس أخرى.

تعاني مدينة الشروق بالفعل من قلة عدد المدارس المتاحة مقارنة بعدد السكان والطلاب، مما يجعل إيجاد أماكن بديلة مناسبة أمرًا بالغ الصعوبة.

سيتحمل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية نتيجة زيادة تكاليف المواصلات عند نقل أبنائنا إلى مدارس بعيدة عن محل السكن.

سيؤدي القرار إلى تشتيت الأشقاء بين مدارس مختلفة، وهو ما يمثل عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا على الأسر.

المدرسة تخدم شريحة كبيرة من أبناء مدينة الشروق، وتحويلها المفاجئ دون توفير بدائل مناسبة يضر بالاستقرار التعليمي للطلاب.

وقال أولياء الأمور : لذلك نلتمس من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، التكرم بإعادة النظر في هذا القرار، والإبقاء على المدرسة كمدرسة تعليم تجريبي متميز حفاظًا على مصلحة الطلاب وأسرهم، مع دراسة إنشاء مدرسة يابانية جديدة بدلًا من تحويل مدرسة قائمة تخدم آلاف الطلاب.

كما انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، استغاثة عاجلة من أولياء أمور طلاب مدرسة الترعة الرسمية للغات التابعة لإدارة الساحل التعليمية ، بسبب قرار تحويل المدرسة إلى مدرسة يابانية، حيث اكد الأهالي رفضهم للقرار لما يترتب على هذا القرار من أضرار كبيرة على أبنائهم .

وقال أولياء الأمور في استغاثتهم : تضم المدرسة ما يقرب من 4000 طالب وطالبة، بجميع المراحل من كي چي للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وكثافة المدرسة عالية وتحويلها سيؤدي إلى أزمة كبيرة في توزيع هذا العدد الضخم على مدارس أخرى.

وأضاف أولياء الأمور : سيؤدي القرار إلى تشتيت الأشقاء بين مدارس مختلفة، وهو ما يمثل عبئًا نفسيًا علي الطلبة اللي بدأت تدخل في حالات اكتئاب وضغط مادي كبيرًا على الأسر.

واستكمل أولياء الأمور استغاثتهم : نحن الطبقة المتوسطة التي تبحث عن فرصة تعليم جيدة لأولادنا وما يناسب قدراتنا اختارما الالتحاق بهذه المدرسة ولا نرضي عنها بديل ، لذلك نلتمس التكرم بإعادة النظر في هذا القرار، والإبقاء على المدرسة كمدرسة تعليم تجريبي رسمي لغات حفاظًا على مصلحة الطلاب وأسرهم.

كيف ردت وزارة التربية والتعليم ؟

من جانبه أكد شادي زلطة في مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع عمرو أديب ، أكد خلالها ، أنه الوزارة لا تنوي على تحويل جميع المدارس الرسمية إلى مدارس مصرية يابانية مثلما يقال

وأضاف : وفيما يخص مدرسة الشهيد ياسر جنينة التابعة لإدارة الشروق التعليمية بالقاهرة ، فكل ما في الأمر أنه كان هناك مقترح مقدم من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بنقل طلاب مدرسة الشهيد ياسر جنينة التابعة لإدارة الشروق التعليمية بالقاهرة إلى مدرسة خالد بن الوليد وهي مدرسة جديدة على بعد 600 متر من المدرسة المذكورة فصولها أكثر ومبانيها جديدة ، ولكن بعد تخوف و رفض أولياء الأمور لنقل الطلاب تم العدول عن قرار النقل .

وقال شادي زلطة : التوسع في المدارس المصرية اليابانية ، الوزارة تسعى له تنفيذا للتوجيهات الرئاسية التي تنص على الوصول لـ 500 مدرسة مصرية يابانية خلال 5 سنوات ، موضحاً أن هذا التوسع في المدارس المصرية اليابانية سيتم بآليات لها علاقة بإنشاءات جديدة دون المساس بالمدارس الرسمية القائمة بالفعل.

أما فيما يخص مدرسة الترعة الرسمية للغات التابعة لإدارة الساحل التعليمية ، فلم تعلق وزارة التربية والتعليم على أزمتهم حتى الآن .

خبير تعليم يعلق

من جانبه علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، على أزمة تحويل بعض المدارس الرسمية لمدارس مصرية يابانية ، قائلا : أعتقد أن بناء مدارس جديدة مصرية يابانية أفضل كثيرا من تحويل مدارس رسمية قائمة بالفعل إلى مدارس مصرية يابانية، ولا يجب أن يكون التوسع في هذا النمط المتميز من المدارس على حساب تقليص المدارس الرسمية لغات، لأن كل منها يخدم قطاعات مهمة من أولياء الأمور والطلاب