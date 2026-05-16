الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم : منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 تعمل الآن بكفاءة ومتاحة حتى 12 مساءا

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 تعمل الآن بكفاءة لآداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين فى الخارج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني ، مفتوحة للطلاب من التاسعة صباحا حتى 12مساءاً .

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بصفوف (المستوى الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال، وكذلك الصفين الأول والثاني الابتدائي)، تُتاح لهم ملفات تقييم الأداء اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٦ وحتى ٢٥ مايو ٢٠٢٦، وذلك من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج”، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف التقييم، يقوم ولي الأمر بمسح الملف إلكترونيًا وتحويله إلى ملف بصيغة (PDF) ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط:
https://sabroad.emis.gov.eg/Exams 

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف من الثالث الإبتدائي حتى السادس الإبتدائي، وطلاب الصف الثالث الإعدادي يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من الامتحانات عبر منصة “أبناؤنا في الخارج”، وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتكميلي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ويتأكد الطالب بكتابة بياناته الشخصية كاملة أعلى ورقة الأسئلة (الاسم – رقم الجلوس)، وفي حال عدم معرفة رقم الجلوس يتم كتابة الرقم القومي للطالب أو الرقم البديل.

وتأتي امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني كلها بنظام الاختيار من متعدد (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الثالث الإبتدائي وحتى الصف الثانى الثانوي وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والبدائل فى الاختبارات المتاحة بشكل جيد، حيث يتم الإجابة على نفس ورقة الأسئلة بوضع علامة (صح) أو أى علامة أخرى مثل ( تظليل، وضع خط تحت الاجابة، دائرة) وفى حالة وضع علامة أمام اختيارين أو أكثر يتم إلغاء السؤال للطالب.

وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على كل مادة، يقوم ولي الأمر بمسح ورقة الامتحان إلكترونيًا وحفظها بصيغة (PDF) على ألا يتجاوز حجم الملف ٢ ميجابايت، ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية واختيار المادة بدقة، ثم الضغط على زر حفظ لإرسال الملف الالكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لابناؤنا فى الخارج.

وبالنسبة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يتعين عليهم تحميل الامتحانات الخاصة بالفصل الأول (PDF)، وبعد الإنتهاء من الإجابة عليها يتم رفعها بشكل منفصل عن ملفات الفصل الدراسي الثاني عبر المنصة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف (الأول والثاني الإعدادي – الأول والثاني الثانوي)، تشير الوزارة إلى أنه من المقرر أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذه الصفوف بنظام الاختبارات الإلكترونية من المنزل (Online Exams).

