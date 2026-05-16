قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جميلة الغردقة.. طفلة مصرية تخطف قلوب الفرنسيين بعفويتها وعزة نفسها
تشكيل اتحاد العاصمة المتوقع امام الزمالك في نهائي الكونفدرالية
صدمة الكاف و8 غيابات وقائمة ممنوعات.. 12 معلومة عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
فرج عامر يعلق على أزمة توروب مع الأهلي: سيرحل بشياكة بعد مباراة المصري
التضامن: وصول 5647 حاجاً للأراضي المقدسة.. والبعثة توفر كافة الخدمات للجمعيات الأهلية
متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل
اللهم بك أصبحنا.. اغتنم أذكار الصباح ورددها الآن
24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026
استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62
مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان
المجازفة مرفوضة.. كيف يعوض الزمالك الغيابات أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عباس شومان: فصل لربك وانحر دليل قاطع على ثبوت شعيرة الأضحية

الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
إيمان طلعت

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن نحر الأضاحي شعيرة ثابتة بيقين (فصل لربك وانحر) وماثبت بيقين على العقل أن يقف عند حدوده أثناء تدبره، فيسلّم أولاً ثم يبحث عن الحكمة. 

من يقول الحج ليس في مكة فهو جاهل بكتاب الله

علق الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على من يقول إن الحج ليس في مكة، قائلاً: "هذا جهل بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة، وعلى الجهول الذي يردده أن يرجع إلى رشده ويتوقف عن شططه".

فى سياق آخر، أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ووكيل الأزهر السابق، أن مفهوم "بيت الطاعة" المتداول في بعض الإجراءات القانونية لا يستند إلى أصل شرعي في ديننا الحنيف، معتبراً أن هذا الإجراء يسيء إلى الرجل وصورته قبل أن ينال من المرأة.

وشدد في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، على تعجبه من قبول أي رجل العيش مع زوجة لا ترغب في الاستمرار معه ولا تريده، لمجرد صدور حكم قضائي يجبرها على ذلك، مؤكداً أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة والاختيار لا القهر والملاحقة القانونية.

ويعد الدكتور عباس شومان من أكثر العلماء تفاعلاً مع الوقائع الجارية وقضايا الرأي العام، حيث صرح مؤخراً في سياق متصل بحماية ثوابت العقيدة، بأن من ينكر صلاة من الصلوات الخمس فقد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ثبت بالقرآن والسنة والإجماع.

وتعكس هذه المواقف المتتالية منهجاً ثابتاً للأمين العام لهيئة كبار العلماء في الموازنة بين الحفاظ على أركان الدين وقطعية عباداته، وبين التصدي للموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تخالف روح الإسلام وجوهر العلاقات الإنسانية السوية. 

عباس شومان الأضحية فصل لربك وانحر الاضاحي نحر الأضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

بفستان لامع... نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور

النجرسكو

طريقة عمل نجرسكو الدجاج في الفرن

النظر

فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعالج العينين.. اكتشفها

بالصور

للنشر ١٢ونص)) فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد