الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قبل عيد الأضحى.. ارتفاع أسعار اللحوم والضاني يقترب من 500 جنيه

ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات اليوم السبت 16 مايو 2026، بالتزامن مع زيادة الطلب قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
 

صعود الضاني
 

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم الضاني الصافي نحو 459 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات، بينما تراوحت الأسعار بين 300 و660 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة ونوعية اللحوم.


كما بلغ متوسط سعر الضاني بالعظم نحو 406 جنيهات للكيلو، بزيادة 9 جنيهات مقارنة بالأسعار السابقة.
 

أسعار البتلو
 

ووصل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي إلى 456 جنيهًا بزيادة 3 جنيهات، فيما تراوحت الأسعار بين 350 و860 جنيهًا للكيلو.
 

أما البتلو بالعظم فسجل متوسط 401 جنيه للكيلو، بزيادة طفيفة بلغت 50 قرشًا.
 

الكندوز يرتفع
 

وسجل الكندوز كبير السن متوسط 369 جنيهًا للكيلو بزيادة 4 جنيهات، بينما بلغ متوسط سعر الكندوز متوسط السن نحو 416 جنيهًا بزيادة 11 جنيهًا.


كما ارتفع سعر الكندوز صغير السن ليسجل 431 جنيهًا للكيلو بزيادة جنيهين.
 

اسعار اللحوم  بالأسواق
 

وتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز داخل محلات الجزارة بين 400 و450 جنيهًا، فيما سجل البتلو ما بين 360 و420 جنيهًا للكيلو.
كما تراوح سعر اللحم البلدي بين 400 و450 جنيهًا، بينما سجل الضأن البلدي أسعارًا تراوحت بين 450 و500 جنيه للكيلو.
 

اللحوم الجملي
 

ووصل سعر كيلو اللحم الجملي إلى مستويات تراوحت بين 300 و400 جنيه للكيلو داخل الأسواق المحلية.
 

حلويات اللحوم
 

وسجل سعر الكرشة نحو 78 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر الكوارع البقري 300 جنيه للواحدة، والكوارع الجاموسي 350 جنيهًا.
كما سجل سعر لحمة الرأس نحو 250 جنيهًا للكيلو، واللسان 220 جنيهًا، بينما بلغ سعر الممبار 120 جنيهًا للكيلو.
 

الكبدة والمفروم
 

وتراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت اللحمة المفرومة أسعارًا تراوحت بين 410 و450 جنيهًا.
 

منافذ حكومية
 

وفي منافذ وزارتي التموين والداخلية، تراوحت أسعار اللحوم بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

