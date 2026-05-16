ما اتغيريش في السوق الرسمية.. الدولار يسجل 52.84 جنيه

شهد سعر الدولار استقرارا في تداولات السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي وذلك خلال تعاملات اليوم السبت 16-5-2206، دون تغيير يذكر .

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار استقرارًأ منذ أخر تعاملات رسمية داخل البنوك المصرية مساء الخميس الماضي وحتي اليوم.

لماذا استقر الدولار

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك مساء الخميس الماضي وحتي مساء اليوم السبت بمناسبة بدء مواعيد الراحة الاسبوعية الدورية لكل العاملين بالجهاز المصرفي

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.84 جنيها للشراء و 52.94 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.75 جنيها للشراء و 52845 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

بلغ ثاني أقل سعر دولار 52.81 جنيها للشراء و 52.91 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي"، البركة".

بلغ سعر الدولار اليوم 52.82 جنيها للشراء و 52.92 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.83 جنيها للشراء و 52.93 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB".

الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 52.85 جنيها للشراء و 52.95 جنيها للبيع في أغلب البنوك منها " بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك،HSBC،مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.87 جنيها للشراء و 52.97 جنيها للبيع في بنك سايب.