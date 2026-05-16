بعد 11 شهر.. وزير الحرب الأمريكي يستقبل جيرالد فورد بعد انتهاء مهمتها

يستقبل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم السبت أكبر حاملة طائرات في العالم جيرالد فورد لدى عودتها من مهمة استمرت 11 شهراً.

ووفق البيان الصادر عن البنتاجون ؛ تعد فترة الـ326 يوما التي قضتها جيرالد فورد في البحر أطول فترة انتشار لحاملة طائرات في الخمسين عاما الماضية وثالث أطول فترة منذ حرب فيتنام.

وكانت أكبر عملية نشر لحاملة طائرات في عام 1973 لحاملة الطائرات يو إس إس ميدواي لمدة 332 يوما وفي عام 1965 لحاملة الطائرات يو إس إس كورال سي لمدة 329 يوما.

وجدير بالذكر فقد شاركت حاملة الطائرات فورد في العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو.

كما شهدت فورد المزيد من المعارك، حيث اتجهت نحو الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات مع إيران. وأثناء وجودها في البحر الأحمر، تعرضت أيضا لحريق أبعدها لأسابيع في البحر المتوسط.