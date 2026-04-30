حاملة الطائرات جيرالد فورد تستعد لمغادرة الشرق الأوسط والعودة إلى الولايات المتحدة

أفادت مصادر أمريكية مطلعة، بأن حاملة الطائرات الأمريكية يو اس جيرالد فورد USS Gerald R. Ford تستعد لمغادرة منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة، وذلك في خطوة من شأنها تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الإقليم في وقت تتسم فيه الأوضاع الإقليمية بالتوتر وتعثر بعض مسارات التهدئة مع إيران، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة أن الحاملة “جيرالد آر. فورد” تُعد واحدة من ثلاث حاملات طائرات أمريكية تعمل في المنطقة، إلى جانب حاملتي الطائرات جورج بوش و ابراهام لينكولن USS George H.W. Bush وUSS Abraham Lincoln، والتي تنتشر في نطاقات عملياتية تمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب.

وبحسب التقرير، فإن عودة الحاملة “فورد” تمثل فترة راحة لطاقمها المؤلف من نحو 4500 بحار، بعد مهمة بحرية استمرت قرابة عشرة أشهر، إلا أن انسحابها سيترتب عليه تقليص في القدرات القتالية والبحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وأضافت المصادر أن حاملتي الطائرات “لينكولن” و“بوش” تواصلان مهامهما في بحر العرب، ضمن عمليات تهدف إلى مراقبة وتأمين حركة الملاحة، في سياق التوترات المستمرة مع إيران وما يرتبط بها من أنشطة بحرية وعقوبات اقتصادية.

وحتى الآن، لم يُعلن رسميًا عن الموعد الدقيق لمغادرة “فورد” المنطقة، غير أن أحد المسؤولين أشار إلى أن عودتها قد تتم في منتصف مايو المقبل، متجهة إلى قاعدتها البحرية في ولاية فيرجينيا.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات عسكرية متبادلة وتباينًا في المواقف السياسية، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية لمحاولة احتواء التصعيد.