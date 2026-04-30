سنتكوم: إحباط 42 محاولة خرق إيرانية للحصار البحري على مضيق هرمز



أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن القوات الأمريكية حققت ما وصفه بـ”إنجاز مهم” بعد نجاحها في إعادة توجيه السفينة التجارية رقم 42 التي حاولت خرق القيود المفروضة على حركة الملاحة المرتبطة بإيران.



وجاء في تصريح كوبر أن هذه العمليات تعكس – بحسب تعبيره – “العمل المتميز الذي يقوم به الجنود الأمريكيون” لمنع دخول أو خروج أي أنشطة تجارية بحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، في إطار ما وصفه بجهود فرض حصار بحري فعال.



وأضاف أن هناك حاليًا نحو 41 ناقلة نفط تحمل ما يقارب 69 مليون برميل من الخام، لا تستطيع إيران بيعها، ما يمثل خسائر مالية تُقدّر بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق تقديراته.



وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن سياسة “الحصار” تحقق نتائج “فعّالة للغاية”، مشددًا على أن القوات الأمريكية تواصل التزامها الكامل بعمليات الإنفاذ البحري دون تراجع.





تعكس هذه التصريحات تصعيدًا في الخطاب الأمريكي بشأن الضغط الاقتصادي والبحري على إيران، في وقت تتزايد فيه التوترات المرتبطة بملف الطاقة والملاحة في المنطقة، وسط استمرار الجدل الدولي حول تأثير هذه الإجراءات على أسواق النفط والاستقرار الإقليمي.