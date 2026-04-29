ترامب: على إيران أن تقول لقد استسلمنا

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريق مهمة أرتميس 2 إلى القمر داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث أدلى بتصريحات لافتة بشأن إيران.

وخلال حديثه للصحفيين، قال ترامب إن إيران "قطعت شوطاً طويلاً"، متسائلاً عما إذا كانت ستصل إلى الحد المطلوب، مضيفاً أن عليها أن تقول صراحة: "لقد استسلمنا".

وأكد الرئيس الأمريكي، الأربعاء، أن الحصار البحري المفروض على إيران يهدف إلى دفعها نحو "الاستسلام" والقبول بشروط الولايات المتحدة، واصفاً هذا الحصار بأنه "ناجح بالكامل وعبقري"، وأنه "محكم بنسبة 100%".

وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تعكس قوة البحرية الأمريكية، مؤكداً أن إيران "لن تتمكن من اللعب بأي شكل".

ومضى في لهجة تصعيدية، قائلا إن إيران "دمرت عسكريا"، مضيفا: "لم يعد لديهم جيش، أسطولهم البحري في قاع البحر، وسلاحهم الجوي لن يطير مجددا"، معتبرا أن الولايات المتحدة "قضت على معظم قدراتهم".

وفي ختام تصريحاته، شدد ترامب على أن الحل بسيط، قائلاً: "عليهم فقط أن يقولوا إنهم يستسلمون، هذا كل ما عليهم فعله"، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإيراني "في وضع صعب للغاية"، واصفا إياه بأنه "اقتصاد ميت".