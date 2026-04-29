ترامب: مفاوضات واشنطن وطهران تنتقل إلى الهاتف بدل الطاولة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن المحادثات مع إيران تجرى حالياً عبر الهاتف، بعدما ألغى إرسال ممثليه إلى إسلام آباد في وقت سابق من الأسبوع لعقد لقاءات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.

وأوضح ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، أن التواصل الهاتفي بات بديلاً للاجتماعات المباشرة، قائلا إن الإدارة تجري محادثات دون الحاجة إلى “رحلات تستغرق 18 ساعة في كل مرة للاطلاع على ورقة”.

وأضاف أنه يفضل اللقاءات وجها لوجه، لكنه اعتبر أن السفر الطويل لا جدوى منه عندما تكون نتائج الاجتماعات متوقعة سلفاً ولا تلبي التطلعات.

وأشار إلى أن إيران “قطعت شوطاً كبيراً”، لكنه شدد على أن أي اتفاق لن يتم ما لم توافق طهران على التخلي عن امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن السؤال الحاسم يبقى مدى استعدادها للذهاب إلى النهاية في هذا المسار.