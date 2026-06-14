آثار الحكيم: أرى مقعدي في الجنة ولم أفكر في الحجاب يوماً ما

قالت الفنانة آثار الحكيم إنها لم تفكر يومًا في ارتداء الحجاب، وذلك مثلما فعلن عدد من النجمات سهير البابلي وشمس البارودي والراحلة شادية، معتبرة أن الحجاب الحقيقي يتمثل في أن يمنع الإنسان الأذى عن غيره.



وتابعت الفنانة آثار الحكيم حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: «ربنا يكرم الجميع، والحجاب الحقيقي هو أن يحجب الإنسان الأذى عن الناس، وما يغضب الله مش لازم ناخذ قيمة عبادة جميله زي دي بالشكل الخارجي ونلبس طرحه ونلبس البنطلون المقطع وربنا يغفر لكل البنات لأن في حاجات بقت صعبة جداً".



وأكدت الفنانة آثار الحكيم أن الله عز وجل سيكرم عباده في الآخرة، مشيرة إلى أنها تستبشر برحمة الله وفضله وترى مقعدها في الجنة، مستشهدة بقول الله تعالى في كتابه العزيز، مؤكدة أنها تحتسب نفسها من المؤمنين.