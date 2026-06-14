غريب ولا شاهين .. مشهد كوميدي يجمع أحمد شاهين وهيفاء وهبي

ظهر الفنان أحمد شاهين، في أحدث صور كواليس الإعلان برفقة النجمة هيفاء وهبي والفنان مصطفى غريب، داخل أجواء التصوير التي لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور.

وحظي الإعلان بتفاعل كبير منذ طرحه، إذ أشاد الجمهور بالتناغم اللافت بين هيفاء وهبي ومصطفى غريب، إلى جانب الظهور المميز لعدد من النجوم المشاركين، ومن بينهم أحمد شاهين.

وشهد الإعلان مشهدًا كوميديًا لفت الأنظار، إذ ظهر أحمد شاهين وهو يحمل المنتج، لتوجه إليه هيفاء وهبي حديثها قائلة: «غريب»، ليرد سريعًا: «شاهين»، قبل أن تطلب منه: «ترافل مشروم وترافل تشيز.. ممكن آخد واحدة؟»، في لقطة طريفة حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أعمال هيفاء وهبي

من جهة أخرى، تصدرت أغنية "شو المطلوب" للنجمة هيفاء وهبي ترند رقم 1 في لبنان ومعظم الدول العربية، فور نشرها، إلى جانب تصدرها المركز السادس عالمياً على يوتيوب، لتكون اول فنانة عربية تحجز مكانها في الترند العالمي خلال ٢٤ ساعة فقط.

أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، بينما حمل الكليب رؤية بصرية للمخرج جو بو عيد ضمن أجواء مميزة.