القاهرة الدولي للفيلم القصير يبدأ التحضير لكتابه التذكاري الثاني عن عباس صابر

بدأت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير التحضيرات لإصدار الكتاب ‏التذكاري الثاني للمهرجان، والذي يسلط الضوء على مسيرة عباس صابر، أحد أبرز ‏مصممي المناظر وأشهر خبراء الإكسسوار في تاريخ السينما المصرية.‏

وفي إطار الإعداد للكتاب التذكاري، عقدت الكاتبة عبير عواد مدير التحرير والنشر بالمهرجان والكاتب الصحفي عمرو عز الدين، لقاء مطول مع عباس صابر داخل منزله بمحافظة الجيزة، حيث ‏استمرت الجلسة لساعات تناولت العديد من المحطات الإنسانية والفنية في ‏حياته.‏

وشهد اللقاء استعراضا لذكريات الطفولة وتأثير البيئة الشعبية والتراث الثقافي ‏والفني الذي نشأ فيه عباس صابر، وانعكاس ذلك على رؤيته الفنية وعمله في مجال ‏الإكسسوار السينمائي، كما تطرق الحوار إلى عدد من المواقف والقصص المرتبطة ‏بمسيرته المهنية، وعلاقته بعدد من كبار صناع السينما، وفي مقدمتهم المخرج ‏الراحل يوسف شاهين والمخرج مصطفى العقاد، إلى جانب ذكريات لقائه بالنجم ‏العالمي أنتوني كوين وعدد من الشخصيات الفنية البارزة.‏

ومن المقرر أن يتناول الكتاب جوانب متعددة من مسيرة عباس صابر الفنية ‏والإنسانية، مع إلقاء الضوء على دوره في صناعة الصورة السينمائية من خلف ‏الكاميرا، وعلاقاته المهنية مع كبار المخرجين المصريين والعرب، بما يتيح للقراء ‏فرصة التعرف على تفاصيل عالم السينما وكواليسه من منظور أحد أبرز ‏المتخصصين في فن الإكسسوار.‏

ومن المنتظر الكشف عن الكتاب التذكاري خلال فعاليات الدورة الثامنة من ‏مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.‏