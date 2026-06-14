«مينفعش اتريق على اللى خالقني» آثار الحكيم تنتقد فيلم برشامة

هاجمت الفنانة آثار الحكيم، فيلم «برشامة» من بطولة الفنان هشام ماجد ومصطفى غريب وحاتم صلاح ومجموعة كبيرة من الفنانين، مشيرة إلى أنها شاهدت مقاطع من الفيلم.

وقالت آثار الحكيم، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل فى برنامج «تفاصيل» عبر قناة «صدى البلد 2» مساء اليوم الأحد: «ربنا يعفو على الجميع، مينفعش اتريق على اللى خالقنى، استغفر الله العظيم، كل ده نتيجة الجهل، الأمية الدينية».

وأضافت آثار الحكيم : «مفيش حاجة اسمها الفن حاجة والدين، حاجة، الفن مش حرام، إنما أى حاجة فى الدنيا تغضب ربنا حرام، الطبيب اللى بيعمل عملية والمريض مش محتاج العملية، حرام، والمهندس اللى بيبنى عمارة وميبقاش حاطط الأسمنت كويس، حرام، الحلال بين والحرام بين فى أى مهنة».



