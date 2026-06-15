باكستان تعلن التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران.. وقف دائم للعمليات العسكرية

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة قد تمهد لإنهاء مرحلة من التصعيد والتوتر الإقليمي.

وأوضح شريف، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الطرفين اتفقا على "وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات"، مشيراً إلى أن الاتفاق يشمل أيضاً الساحة اللبنانية ضمن بنود التهدئة المعلنة.

وأضاف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستقام يوم الجمعة الموافق 19 يونيو في سويسرا، مؤكداً أنه مع بدء تنفيذ بنوده سيتولى الوسطاء تنظيم سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري لاستكمال الترتيبات ومتابعة آليات التطبيق.

ويأتي هذا الإعلان بعد جولة من الاتصالات والمحادثات المكثفة، وسط ترقب دولي لمدى قدرة الاتفاق على تثبيت الاستقرار واحتواء التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.