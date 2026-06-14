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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كنائس وسط القاهرة تحتفل بعيد رسامة الأنبا رافائيل.. 29 عاما من الخدمة والرعاية الروحية

نيافة الأنبا رافائيل
نيافة الأنبا رافائيل
ميرنا رزق

تحتفل كنائس وسط القاهرة بعيد رسامة نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس السابق، الذي سيم أسقفًا عام 1997 بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، ليكمل هذا العام 29 عامًا من الخدمة الأسقفية المتواصلة.

وخلال ما يقرب من ثلاثة عقود، قدم نيافته مسيرة خدمية متميزة اتسمت بالاهتمام العميق بالرعاية الروحية والتعليم الكنسي، مع تركيز واضح على خدمة الشباب والأسر، من خلال العظات والدراسات الكتابية والمؤتمرات الروحية.

أبرز الأصوات الكنسية 

ويُعد نيافته من الأساقفة الموثوق بهم داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث عُرف باهتمامه الخاص بدراسة العقيدة الأرثوذكسية، والطقس الكنسي، واللاهوت، إلى جانب إسهاماته التعليمية والروحية، مما جعله أحد أبرز الأصوات الكنسية في مجال التعليم والخدمة.

وفي إطار مسيرته العلمية واللاهوتية، حصل نيافته على درجة الماجستير في العلوم اللاهوتية من جامعة هولي صوفيا القبطية الأرثوذكسية بنيويورك، في خطوة تعكس استمراره في التعمق بالدراسة اللاهوتية ودعم خدمته التعليمية داخل الكنيسة.

ويتميز نيافته بحبه للألحان الكنسية واهتمامه بها، إلى جانب تشجيعه الدائم للشباب على المشاركة الفعالة في الحياة الروحية والكنسية، وحرصه على دعمهم وتنمية مواهبهم داخل الكنيسة.

كما شارك نيافته في دعم العديد من المبادرات الكنسية، واستمر حضوره الفاعل في اللقاءات والمؤتمرات الروحية، مع حرصه الدائم على تقديم الفكر الكنسي الأصيل المرتبط بالتقليد الأرثوذكسي.

ويأتي الاحتفال بعيد الرسامة هذا العام وسط أجواء من المحبة والتقدير من أبناء القطاع، الذين يعبرون عن امتنانهم لمسيرة نيافته الممتدة بالعطاء، مصلين أن يمنحه الله الصحة والقوة، ويبارك خدمته لمزيد من الثمار الروحية في حياة الكنيسة.

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