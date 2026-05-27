الأنبا رافائيل يناقش توصيات المجمع المقدس باجتماع كهنة وسط القاهرة

عقد كهنة كنائس وسط القاهرة اجتماعهم الدوري في الكنيسة المرقسية بالأزبكية، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للكنائس.

توصيات المجمع المقدس

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، عَرَضَ فيها توصيات المجمع المقدس الخاصة بالجلسة الأخيرة لهذا العام، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع أجواء من المحبة والتعاون بين الآباء الكهنة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار العمل الرعوي بروح واحدة، والاهتمام بالخدمة الروحية والاجتماعية داخل الكنائس، إلى جانب متابعة احتياجات أبناء الشعب خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس حرص الكنيسة على تعزيز رسالتها الرعوية وخدمة المجتمع.