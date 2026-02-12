الأنبا رافائيل يترأس صلاة القداس الإلهي بدير المحرق العامر | صور

احتضن دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس، حيث امتزجت صلوات الآباء الرهبان بألحان خوروس الكلية الإكليريكية، في مشهد يعكس عمق الحياة الروحية بالدير العامر.

صلاة القداس الإلهي

أُقيمت صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، بحضور صاحبي النيافة الحبرين الجليلين الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر.

وشارك في الصلاة مجموعة من الآباء رهبان الدير، إلى جانب خوروس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المُحرق العامر، في أجواء اتسمت بالوقار والفرح الروحي.