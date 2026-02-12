مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

حذر أحد أبرز خبراء التغذية في بريطانيا من أن ملايين المرضى معرضون لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم قبل سن الخمسين بسبب إصابتهم بمرض التهابات الأمعاء (IBD).

ما هو مرض التهابات الأمعاء (IBD)؟

وأكدت البروفيسور سارة بيري، أستاذة علوم التغذية في كلية كينجز كوليدج لندن، أن المرض المزمن قد يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون المبكر بنسبة تصل إلى 600%، وفقًا لنتائج أبحاث حديثة.

ويعد مرض التهابات الأمعاء هو مصطلح يشمل حالتين رئيسيتين: داء كرون (Crohn’s Disease)، التهاب القولون التقرحي (Ulcerative Colitis) ويؤدي المرض إلى التهاب مزمن في بطانة الأمعاء، ما يزيد احتمالية تكوّن أورام خبيثة بمرور الوقت.

ويؤثر المرض على نحو 500 ألف شخص في المملكة المتحدة 2.4 مليون شخص في الولايات المتحدة وغالبية المصابين تحت سن الخمسين.

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

لماذا يزيد IBD خطر سرطان القولون؟

وتشير الدراسات، إلى أن الالتهاب المزمن في الأمعاء يسبب تلفًا مستمرًا في الأنسجة، هذا التلف قد يؤدي إلى تحوّل الخلايا إلى خلايا سرطانية، والمرضى المصابون بـ IBD أكثر عرضة بستة أضعاف للإصابة بسرطان القولون المبكر.

وأوضحت أبحاث سويدية نُشرت في مجلة Cancers عام 2023 أن مرضى التهابات الأمعاء كانوا أكثر عرضة بنسبة تقارب 600% للإصابة بسرطان القولون قبل سن الخمسين مقارنة بغيرهم.

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

سرطان القولون لم يعد مرض كبار السن

ورغم أن سرطان القولون كان مرتبطًا تقليديًا بالتقدم في العمر، إلا أن الإحصاءات الحديثة أظهرت ارتفاع الإصابات بين من هم دون الخمسين بنسبة 50% مقارنة بتسعينيات القرن الماضي، وتسجيل نحو 44 ألف حالة سنويًا في بريطانيا

وفاة حوالي 17 ألف شخص سنويًا بسبب المرض.

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

أعراض سرطان القولون المبكر

وتشمل العلامات التحذيرية لسرطان القولون ما يلي :

ـ تغيرات مستمرة في عادات الإخراج (إسهال أو إمساك)

ـ وجود دم في البراز

ـ ألم بالبطن

ـ إرهاق غير مبرر

ـ فقدان وزن غير مفسر

هل للأطعمة المصنعة دور في زيادة الخطر؟

ويرجح الخبراء أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة، اللحوم المصنعة

المشروبات السكرية، قد يساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

كما أظهرت دراسة في British Medical Journal عام 2021 أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض التهابات الأمعاء نفسه.

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

عوامل أخرى تزيد خطر الإصابة

وأشارت الدراسة السويدية أيضًا إلى أن مرضى السكري من النوع الثاني المصابين بارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، السمنة وزيادة محيط الخصر، كانوا أكثر عرضة بنسبة 360% للإصابة بسرطان القولون المبكر.

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

هل يمكن تقليل الخطر؟

ويشدد الباحثون على أن التشخيص المبكر لمرض IBD ضروري العلاج المنتظم باستخدام أدوية "البيولوجيك" يقلل الالتهاب

الكشف المبكر عن سرطان القولون ينقذ الحياة حاليًا في بريطانيا، يخضع للفحص الدوري فقط من تتراوح أعمارهم بين 50 و74 عامًا باستخدام اختبار البراز المنزلي (FIT)، لكن الخبراء يطالبون بإعادة النظر في سن الفحص للفئات الأكثر عرضة للخطر.