أخبار التكنولوجيا | تسريب أسعار iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.. وسامسونج تغزو الأسواق بـ جالاكسي إس 26 بلس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

يحمل أخبارا سارة للمستخدمين .. تسريب أسعار iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

تعتزم شركة أبل تسعير كلا من هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وذلك بنفس أسعار الجيل السابق وذلك دون أي زيادة بنفس أسعار الجيل السابق.

على الجانب الاخر كشف محلل GF Securities، جيف بو أن هذه التسريبات تأتي في وقت يشهد فيه سوق الهواتف الذكية للعديد من الضغوط المتزايدة على الأسعار، خاصة ظل مع توجه جزء كبير من إنتاج شرائح الذاكرة نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

تحديث أوبو ColorOS 16.. موعد الإصدار والأجهزة المؤهلة والميزات الجديدة

أضافت أوبو مجموعة جديدة من الميزات والتحسينات إلى نظام ColorOS 16 المقرر إصداره في فبراير 2026 و لا يُعد هذا تحديثًا رئيسيًا للبرنامج، بل هو تحديث يركز على تطبيق الصور وأدوات الإنتاجية. والهدف منه هو تحسين التحرير، ومعالجة

One UI 8.5 آخر تحديث لهذه القائمة من أجهزة سامسونج جالاكسي Galaxy

ستُطلق شركة سامسونج تحديث One UI 8.5 المبنية على نظام Android 16 QPR2 في وقت لاحق من هذا الشهر مع سلسلة هواتف Galaxy S26 وسيبدأ طرح هذا التحديث قريبًا لأجهزة Galaxy القديمة.

بأقوى معالج .. سامشونج تغزو الأسواق بهاتف سامسونج جالاكسي إس 26 بلس

رصدت العديد من النسخ لهاتف سامسونج جالاكسي إس 26 بلس وذلك على منصة اختبار الأداء Geekbench وذلك في يناير الماضي والآن، ظهرت النسخة العالمية منه أيضاً على نفس المنصة قبل إطلاقه الرسمي في فبراير لتكشف عن العديد من المواصفات .

بسعر لن تتوقعه ..إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق في 2026

أطلقت شركة Truke سماعات Bass S2 المخصصة للنوم في الهند، مقدمةً منتجًا صوتيًا مصممًا خصيصًا للنوم، يهدف إلى توفير الراحة والاسترخاء.

تتميز هذه السماعات، التي تُباع بسعر تنافسي، بتصميمها المدمج داخل الأذن، وهيكلها المصنوع من السيليكون الناعم، وجودة صوتها المتوازنة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ممتازًا لدخول عالم سماعات النوم. إليكم أهم المواصفات والميزات وتفاصيل الأسعار.