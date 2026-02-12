قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | تسريب أسعار iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.. وسامسونج تغزو الأسواق بـ جالاكسي إس 26 بلس

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

يحمل أخبارا سارة للمستخدمين .. تسريب أسعار iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

تعتزم شركة أبل تسعير كلا من هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وذلك بنفس أسعار الجيل السابق وذلك دون أي زيادة بنفس أسعار الجيل السابق.

على الجانب الاخر كشف محلل GF Securities، جيف بو أن  هذه التسريبات تأتي في وقت يشهد فيه سوق الهواتف الذكية للعديد من الضغوط المتزايدة على الأسعار، خاصة ظل مع توجه جزء كبير من إنتاج شرائح الذاكرة نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

تحديث أوبو ColorOS 16.. موعد الإصدار والأجهزة المؤهلة والميزات الجديدة

أضافت أوبو مجموعة جديدة من الميزات والتحسينات إلى نظام ColorOS 16 المقرر إصداره في فبراير 2026 و لا يُعد هذا تحديثًا رئيسيًا للبرنامج، بل هو تحديث يركز على تطبيق الصور وأدوات الإنتاجية. والهدف منه هو تحسين التحرير، ومعالجة 

One UI 8.5 آخر تحديث لهذه القائمة من أجهزة سامسونج جالاكسي Galaxy

ستُطلق شركة سامسونج  تحديث One UI 8.5 المبنية على نظام Android 16 QPR2 في وقت لاحق من هذا الشهر مع سلسلة هواتف Galaxy S26 وسيبدأ طرح هذا التحديث قريبًا لأجهزة Galaxy القديمة. 

بأقوى معالج .. سامشونج تغزو الأسواق بهاتف سامسونج جالاكسي إس 26 بلس 

رصدت العديد من النسخ لهاتف سامسونج جالاكسي إس 26 بلس وذلك على منصة اختبار الأداء Geekbench وذلك في يناير الماضي والآن، ظهرت النسخة العالمية منه أيضاً على نفس المنصة قبل إطلاقه الرسمي في فبراير لتكشف عن العديد من المواصفات .

بسعر لن تتوقعه ..إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق في 2026
أطلقت شركة Truke سماعات Bass S2 المخصصة للنوم في الهند، مقدمةً منتجًا صوتيًا مصممًا خصيصًا للنوم، يهدف إلى توفير الراحة والاسترخاء. 

تتميز هذه السماعات، التي تُباع بسعر تنافسي، بتصميمها المدمج داخل الأذن، وهيكلها المصنوع من السيليكون الناعم، وجودة صوتها المتوازنة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ممتازًا لدخول عالم سماعات النوم. إليكم أهم المواصفات والميزات وتفاصيل الأسعار.

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

السباح

مد أجل النطق بالحكم في قضية وفاة السباح الطفل يوسف لجلسة 26 فبراير

أرشيفية

244 عقوبات.. تعرف على مصير مسئولي مستشفى 6 أكتوبر بعد إصابة 75 مريضا بالعمى

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

دخلوا في بعض.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

