مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو
مصر تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في إسلام آباد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

منار عبد العظيم

شهد سوق الذهب في مصر حالة من التقلبات اليوم، بين صعود وهبوط، بسبب التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية.

 وقد سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة تراجعًا طفيفًا، مع انخفاض في أسعار الجرامات المختلفة، أبرزها عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 12 فبراير 2026 نحو 7714 جنيهًا، مما يعكس تراجعًا طفيفًا في المعدن الأصفر مقارنة بالأيام السابقة.

سعر الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في السوق المصري، انخفاضًا بمقدار 20 جنيهًا ليصل إلى نحو 6750 جنيهًا للجرام. يُعد هذا التراجع ملحوظًا بالنظر إلى استمرار تقلبات الأسعار عالميًا.

سعر الذهب عيار 18

على الجانب الآخر، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 5785 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو الدمغة. هذا العيار يستخدم بشكل أقل في مصر، لكنه يظل خيارًا شائعًا للأشخاص الذين يرغبون في شراء الذهب بتكلفة أقل.

سعر الجنيه الذهب

أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد بلغ سعره اليوم نحو 54000 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات. يعتبر الجنيه الذهب من الخيارات الجيدة للمستثمرين الباحثين عن أداة استثمارية موثوقة في السوق المحلي.

 سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب للأوقية نحو 5086 دولارًا أمريكيًا. تراجعت الأسعار عالميًا بعد هبوط طفيف في الأسواق الدولية، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

قال سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب اعتاد على مدار أكثر من 40 عاما أن يشهد موجات ارتفاع قوية عند الوصول إلى مستويات قياسية، يعقبها جني أرباح وزيادة في المعروض داخل البورصات العالمية، قبل أن يعاود التراجع مؤقتا ثم الارتفاع مجددا متجاوزا المستويات التي توقف عندها سابقا.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين وآية شعيب ببرنامج أنا هو وهي المذاع على قناة صدى البلد، أن متوسط سعر الذهب في عام 2020 كان يدور حول 700 جنيه للجرام، بينما يسجل حاليًا نحو 6700 جنيه، وهو ما يعكس زيادة تقارب عشرة أضعاف خلال ست سنوات فقط.

وأشار عبد الحكيم إلى أن أي تحرك في السعر العالمي للذهب، حتى لو بزيادة 10 دولارات في الأوقية، ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المصرية، لافتًا إلى أن من أبرز أسباب الارتفاع الحالي اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى زيادة احتياطاتها من الذهب، إلى جانب تغير ثقافة الادخار لدى الدول والأفراد، وهو توجه بدأ منذ عام 2019 وتزايد مع أزمة جائحة كورونا.

وأضاف أن الإقبال المتزايد على شراء السبائك الذهبية أدى إلى تراجع الطلب على المشغولات الذهبية، موضحا أن بيع السبائك يضر بتجار المشغولات نظرا لانخفاض قيمة المصنعية، حيث تبلغ مصنعية السبائك نحو 1.5% فقط، مقابل نحو 5% في المشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن المستهلكين كانوا يفضلون المشغولات في السابق قبل انتشار ثقافة الاستثمار في السبائك عقب كورونا.

واستكمل عضو شعبة الذهب أن عددا من العملاء الذين كانوا يعتمدون على الادخار البنكي اتجهوا إلى الاستثمار في الذهب، بعد أن حقق عوائد أعلى مقارنة بالفوائد المصرفية، مؤكدا أن فترات ارتفاع الطلب تفوق أحيانا المعروض في الأسواق، وهو ما يمثل أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار صعود أسعار الذهب.

