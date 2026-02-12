جنايات البحر الأحمر تقضي بإعدام قاتل زوجته في سفاجا

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر (الدائرة الثانية بسفاجا) حضوريًا بإعدام المتهم حسن ر. س. ن شنقًا، وذلك بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل زوجته داخل مدينة سفاجا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 4909 لسنة 2024 جنح سفاجا، بتهمة قتل زوجته المجني عليها غادة ع. خ. أ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بتقييدها من يديها ثم اعتدى عليها حتى فارقت الحياة، قبل أن يقوم بذبحها مستخدمًا سلاحًا أبيض.

وكانت مباحث قسم شرطة سفاجا قد تمكنت من ضبط المتهم، والذي اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت حبسه، ثم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام.