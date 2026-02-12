قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة
واشنطن ترفع الحظر النفطي عن فنزويلا
سن وجوب الصيام للطفل.. دار الإفتاء توضح
التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة قتل شاب في الجيزة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شاب  عقب مشادة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تفاصيل القضية 
 

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية إحالة عامل إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، عقب مشادة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

وصدر قرار الإحالة في القضية رقم 9649 لسنة 2025 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 3653 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم «جميل.ف»  32 عامًا، عامل، والمقيم بدائرة الطالبية، أقدم في يوم 14 يونيو 2025 على قتل المجني عليه « خالد.س» عمدًا مع سبق الإصرار، إثر مشادة سابقة بينهما.

وأوضحت النيابة أن المتهم استدرج المجني عليه موهمًا إياه بالتصالح وإنهاء الخلاف، وفي لحظة غدر باغته بعدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة»، استقرت في صدره ومناطق متفرقة من جسده، ليسقط صريعًا متأثرًا بإصاباته، والتي أودت بحياته وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة إلى المتهم حيازة سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، بالمخالفة لأحكام القانون.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص، المعاقب عليها بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات، ومواد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

محكمة جنايات الجيزة مجمع محاكم زينهم قتل شاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الفريق محمود فوزي - قائد القوات البحرية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد