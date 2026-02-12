قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة
واشنطن ترفع الحظر النفطي عن فنزويلا
سن وجوب الصيام للطفل.. دار الإفتاء توضح
التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم

كتب محمود مطاوع

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي بالتشكيل الجديد للوزراء.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المرور على الموظفين بجميع قطاعات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، يرافقه اللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للموظفين برئاسة مجلس الوزراء ـ في جميع قطاعاته ـ على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه، وجميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما أسهم في تنفيذ المهام المطلوبة في أسرع وقت لخدمة المواطنين.

مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التشكيل الجديد الوزراء

