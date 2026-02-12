قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة
واشنطن ترفع الحظر النفطي عن فنزويلا
سن وجوب الصيام للطفل.. دار الإفتاء توضح
التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم 

حيث تنتهي اليوم الخميس الفرصة الإضافية والأخيرة التي منحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطلاب الصف الثالث الثانوي ، بعد أن قررت الوزارة مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى 12 فبراير بدلا من 5 فبراير 2026  ، وذلك لإتاحة الفرصة لباقي الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تهيب بطلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 ، بإعتبار أن اليوم الخميس آخر موعد متاح للتسجيل وسيتم بعده إغلاق التسجيل نهائيا.

خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة 2026  

  • يقوم الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية بكافة مشتملاتها ، والتي تم طباعتها من موقع وزارة التربية والتعليم ، إلى مسئول شئون الطلبة في المدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونياً ، وتسليم أصل شهادة ميلاد حديثة ( كمبيوتر) وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وعدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم ، على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة في الاستمارة الإلكترونية ، مدون اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية .
  • يلتزم الطالب و ولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات استمارة الثانوية العامة 2026 والخاص بعدم حيازة المحمول أو أي اجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك
  • تعتمد المدارس استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها
  • على المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بـ استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي :

- الشعبة ( مواد التخصص)
- اللغة الأجنبية الأولى 
- اللغة الأجنبية الثانية
- الديانة 
- المواد المترجمة
- مواد الرسوب للطلاب الراسبين

  •  على الطالب أن يوضح في استمارة الثانوية العامة 2026 اللغة الاجنبية الأولى ( الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية ) ، واللغة الأجنبية الثانية ( الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية - الصينية ) التي يرغب الطالب الامتحان فيها ، وإذا كان الطالب معفي من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الاعفاء بأستمارة التقدم ويوضح الشعبة التي يؤدي الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية
  •  يسجل طلاب مدارس اللغات في الاستمارة الإلكترونية المواد التي سوفيؤدون الامتحان فيها باللغة الاجنبية الأولى
  •  يتم سداد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان دجات رسوب عن كل طالب ( راسب قيد) على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة المركزية للامتحانات
  • على المرشد التعليمي وشئون الطلبة  بالمدرسة وأقسام شئون الطلبة والامتحانات بالادارات التعليمية التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الادارات التعليمية على امتحاناتها ، وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف 150 د امتحانات الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية على أن تكون المدرسة وشئون الطلبة بالادارة التعليمية مسئولين عن صحة هذه البيانات
  • بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية اخرى فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالادارة التعليمية ، والتأكد من ارفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم موضحا بها الشعبة واللغة الثانية مع كشوف 150 د امتحانات 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026
 

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

نماذج استرشادية

كما أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 خلال الفترة المقبلة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على شكل وطبيعة الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الثانوية العامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الفريق محمود فوزي - قائد القوات البحرية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد