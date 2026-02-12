قرار بشأن شابة أنهت حياة زوجها بسبب شاحن التليفون في أكتوبر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
قرار بشأن شابة أنهى حياة زوجها بسبب شاحن التليفون في أكتوبر

قرّرت جهات التحقيق، حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب أولوية استخدام شاحن الهاتف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مدينة 6 أكتوبر قد شهدت واقعة مأساوية داخل أحد المساكن، بعد ما تحولت مشادة زوجية إلى جريمة أودت بحياة شاب في العقد الثالث من عمره، إثر خلاف نشب بينه وبين زوجته حول أولوية استخدام شاحن الهاتف المحمول.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من مستشفى أكتوبر المركزي، بوصول شاب يبلغ من العمر 30 عامًا جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ في الجانب الأيسر من الصدر، واستقبل المستشفى زوجته، 26 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجبهة والساعدين والرقبة.

وتبين أن المصابة هى زوجة المتوفى، وأن الواقعة حدثت داخل الشقة محل إقامتهما، عندما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي اعتدى الزوج على زوجته بالضرب، ما دفعها إلى استلال سكين من المطبخ وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وقالت المتهمة إنها حاولت إسعاف زوجها عقب إصابته، وطلبت سيارة الإسعاف وتوجهت به إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

النيابة العامة مدينة 6 أكتوبر قتل زوجها

