قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الجيزة ترفع الكتل الخرسانية وتفتح سلم مشاة مدينة النور بحي الهرم
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية التركية: توسيع المفاوضات بين واشنطن وطهران قد يقود إلى حرب جديدة

صورة أرشيفية للحرب الإيرانية الإسرائيلية الصيف الماضي
صورة أرشيفية للحرب الإيرانية الإسرائيلية الصيف الماضي
القسم الخارجي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الولايات المتحدة وإيران تبدوان مستعدتين لإبداء مرونة من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد، محذراً في الوقت ذاته من أن توسيع نطاق المفاوضات ليشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية قد يؤدي إلى “حرب جديدة في المنطقة”.

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أوضح فيدان، الذي لعب دوراً محورياً في جهود الوساطة لتجنب اندلاع صراع، أن واشنطن أبدت استعداداً للتخفيف من أحد مطالبها الأساسية، والمتمثل في إنهاء إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم. ويعد هذا الشرط من أبرز العقبات أمام أي اتفاق، إذ تصر طهران على أن التخصيب حق مشروع لها بصفتها دولة موقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأشار الوزير التركي إلى أنه يعتقد أن طهران “ترغب فعلياً في التوصل إلى اتفاق حقيقي”، وأنها قد تقبل بقيود على مستويات التخصيب وبنظام تفتيش صارم، على غرار ما نص عليه اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وقال فيدان: “من الإيجابي أن يبدو الأمريكيون مستعدين لتحمل تخصيب إيراني ضمن حدود واضحة”. وأضاف أن الإيرانيين يدركون ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، كما أن واشنطن تفهم أن لطهران حدوداً لا يمكن تجاوزها، معتبراً أن محاولة فرض شروط قصوى “لن تكون مجدية”.

إصرار أمريكي 

لكنه حذر من أن إصرار الولايات المتحدة على معالجة جميع الملفات في وقت واحد — في إشارة إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة — قد يعرقل حتى التقدم في الملف النووي، قائلاً إن النتيجة قد تكون “حرباً أخرى في المنطقة”.

وجاءت تصريحات فيدان بعد محادثات غير مباشرة جرت في مسقط بين المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بوساطة إقليمية شاركت فيها تركيا وقطر وسلطنة عمان ومصر. ووصفت واشنطن وطهران تلك المحادثات بأنها “خطوة أولى إيجابية”، مع توقع عقد جولة جديدة قريباً، رغم تحذيرات دبلوماسيين من أن الطريق إلى اتفاق لا يزال مليئاً بالتحديات.

مواقف متباينة من الطرفين

وكانت المحادثات مقررة في البداية أن تعقد في إسطنبول بحضور مراقبين إقليميين، إلا أن طهران فضلت عقدها في عمان وأصرت على أن تركز حصراً على البرنامج النووي.

وأظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف متباينة بشأن نطاق الاتفاق المحتمل. فبينما كانت واشنطن تطالب سابقاً بفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني ووقف دعم طهران لحلفائها الإقليميين، قال ترامب بعد المحادثات الأخيرة إن اتفاقاً يقتصر على الملف النووي قد يكون “مقبولاً”. 

وأكد عقب استقباله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران يجب أن تستمر “لرؤية ما إذا كان بالإمكان إتمام صفقة”.

من جانبه، أعرب فيدان عن قلقه من أن يسعى نتنياهو للتأثير على موقف ترامب، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتبر الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة أولوية مركزية، وأن وجود صواريخ إيرانية يعقد هذا الهدف.

وشدد الوزير التركي على ضرورة تجنب أخطاء الماضي، حين شعرت دول المنطقة بأنها مستبعدة من مفاوضات اتفاق 2015، الذي قيد تخصيب إيران عند نسبة 3.67% وحدد مخزونها من اليورانيوم المخصب بـ300 كيلوجرام، لكنه لم يتناول قضايا الصواريخ أو النفوذ الإقليمي.

وقال فيدان إن من المهم أن تقرن إيران أي اتفاق مع الولايات المتحدة بخطوات تعزز الثقة مع شركائها الإقليميين، لافتاً إلى وجود “فجوة ثقة كبيرة” مع دول المنطقة ينبغي معالجتها.

كما أشار إلى أن القيادة الإيرانية تدرك خطورة الوضع بعد الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد مؤخراً، والتي ارتبطت إلى حد كبير بالأوضاع الاقتصادية. وأكد أن طهران تدرك أن مسألة العقوبات يجب حلها.

وفيما يتعلق باحتمال توجيه ضربات أمريكية لإيران، رأى فيدان أنها قد تلحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية والمؤسسات، لكنها لن تؤدي بالضرورة إلى انهيار النظام السياسي، قائلاً: “لا أعتقد أن تغيير النظام سيحدث… قد تتعرض مؤسسات الدولة لأضرار جسيمة، لكن الكيان السياسي سيظل قائماً”.

إيران تركيا فيدان ترامب نتنياهو طهران إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير الصحة خلال زيارته المحافظة ويبحث سبل دعم المنظومة الصحية

محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير الصحة خلال زيارته المحافظة ويبحث سبل دعم المنظومة الصحية.. تفاصيل

الطفلين

من صالون حلاقة إلى صدارة “التريند”.. القصة الكاملة لفيديو الطفلين الذي هزّ السوشيال ميديا وكشف حقيقة النوايا

النقيب عمر

ربنا اختاره وهو صايم| صديق معاون مباحث الحامول يروي لحظات مؤثرة مع النقيب “معاني” قبل استشهاده.. وهذه تفاصيل آخر رسالة

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد