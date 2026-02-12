سويلم: رئاسة مرفق المياه الإفريقي أولوية قصوى لمصر لخدمة قضايا القارة

ألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF)، كلمة افتتاحية فى "جلسة عرض استراتيجية مرفق المياه الإفريقي ٢٠٢٦ - ٢٠٣٠"، ضمن فعاليات "المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للجمعية الإفريقية للمياه والصرف الصحي (AfWASA) .

"المياه والصرف الصحي للجميع .. عمل جريء من أجل إفريقيا"

وفى كلمته بالجلسة .. رحب الدكتور سويلم بأعضاء الجمعية الإفريقية للمياه والصرف الصحي (AfWASA)، وشركاء التنمية، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للجمعية ينعقد تحت شعار هام هو "المياه والصرف الصحي للجميع .. عمل جريء من أجل إفريقيا"، بمشاركة العديد من القادة والمتخصصين الأفارقة لدفع أولويات العمل المشترك فى مجالي المياه والصرف الصحي .



وأضاف أن مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي في هذا التوقيت المفصلي لقطاع المياه فى إفريقيا على قمه اولوياتها، بالتوازي مع جهود القارة لصياغة رؤية وسياسة إفريقية متجددة للمياه فى عام ٢٠٦٣ ، فى الوقت الذى يدخل فيه المرفق مرحلة جديدة، تتسم بتوسيع نطاق عمله ليشمل نافذة تمويل مخصصة لقطاع الصرف الصحي، بما يعزز دوره كأداة استراتيجية لدفع أجندة إفريقيا في مجالي المياه والصرف الصحي .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن شعار هذا المؤتمر "المياه والصرف الصحي للجميع .. عمل جريء من أجل إفريقيا"، يتماشى بقوة مع الأهداف الأساسية لاستراتيجية مرفق المياه الإفريقي للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٣٠، والتي تم اعتمادها خلال الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الإدارة، الذي استضافته القاهرة في نوفمبر ٢٠٢٥، والتى تركز على تسريع الاستثمارات في إمدادات المياه والصرف الصحي، مع إيلاء اهتمام خاص بتقديم الخدمات بشكل شامل، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة وحرمانًا، وتقديم الخدمات الشاملة، وتعميق التعاون الإقليمي، وتسريع الوصول إلى التمويلات .



وأضاف أن مرفق المياه الإفريقي اثبت دوره الهام فى مختلف أنحاء القارة لتعزيز الأمن المائى من خلال دعم إعداد المشروعات فى مراحلها المبكرة وتعزيز القدرات الوطنية، وترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وجاهزة للتمويل، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع .

وفي الوقت ذاته، يجب أن يظل انخراط المرفق - لا سيما في مجال الموارد المائية العابرة للحدود - مسترشدًا بشكل راسخ بمبادئ القانون الدولي للمياه، لما لهذه المبادئ من أهمية في بناء الثقة، وتعزيز التعاون، وضمان تحقيق المنافع المشتركة بين دول الحوض .