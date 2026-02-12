ليلى ويوسف وزين.. التحقيق في مأساة حريق خطف حياة صغار إمبابة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها في حادث مأساوي وقع بمنطقة إمبابة، بعد نشوب حريق داخل شقة سكنية أودى بحياة 3 أطفال أشقاء، هم "ليلى" و"زين" و"يوسف"، حيث تبين أن أصغرهم لا يتجاوز 3 سنوات.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد انتقلت النيابة فور السيطرة على النيران إلى مكان الحريق لإجراء المعاينات التصويرية، والاستماع لشهود العيان والجيران، للوقوف على ظروف الحادث وتوقيت اندلاع النيران.

كما قامت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية وتحديد نقطة بداية ونهاية الحريق، لبيان السبب المباشر لاندلاعه، بين ماس كهربائي أو أي سبب آخر، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب اندلاع الحريق داخل الشقة هو ماس كهربائي نتج بسبب شاحن هاتف أدى إلى نشوب النيران.

البداية عندما تلقت غرفة غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة ونتج عنه مصرع 3 أطفال بمنطقة إمبابة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثث لـ 3 أطفال لقوا مصرعهم إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية، أثناء غياب والدتهم خارج الشقة، وتحفظت الجهات المعنية عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد ملابسات الحريق.