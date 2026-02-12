أضا: معتمد جمال قدر يعمل نظام في الزمالك وكرة القدم كافئته.. ومنسي ينقصه الاستمرارية

أبدى الإعلامي محمد طارق أضا، إعجابه بالمستوى الذي يقدمه نادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال بعد تمكن الفارس الأبيض من مواصلة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز على حساب سموحة بهدف نظيف.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الفريقين عملوا مجهود كبير جدًا.. لازم نقول هارد لك لسموحة على المباراة خصوصًا أن الفريق قادم من مواجهة صعبة أمام بيراميدز».

وأردف قائلًا: «بيتكتب قدامنا قصة حب جديدة بين جمهور الزمالك وكابتن معتمد جمال، والجماهير هتفت في المدرجات لمعتمد جمال بعد مباراة سموحة».

وأضاف: «الزمالك بيبدأ مع كابتن معتمد جمال مرحلة تانية.. جاي في وقت صعب والفريق يحتاج لمعجزة قدر يصعد ناشئين ويسد احتياجات الفريق»، متابعًا: «معتمد جمال قدر يعمل نظام في نادي الزمالك وكرة القدم والنتائج كافئته حتى الآن».

وأثنى محمد أضا على مهاجم الزمالك ناصر منسي، قائلًا: «ناصر منسي النهاردة نصف كابتن معتمد جمال.. ولو فضل ماشي بنفس الأداء ونفس القوة وطور من نفسه وقدراته.. ممكن نشوف ناصر منسي مع منتخب مصر في كأس العالم».

واستطرد قائلًا: «ولكن عايز ناصر منسي ميكونش مجرد حالة.. لازم يكون عنده استمرارية في الأداء»، موضحًا: «ما ينقص ناصر منسي هو الاستمرارية ولو حافظ على مستواه والاستمرارية "ده هيخليه في حتة تانية خالص"».