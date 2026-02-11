قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لو متعرفش.. الإسكندرية مركز مبكر لصناعة السيارات في العالم منذ عام 1927

أحمد عبد القوى

تؤكد الوقائع التاريخية أن مدينة الإسكندرية شكّلت أحد المراكز المبكرة لصناعة وتجميع السيارات في المنطقة منذ عام 1927، حين بدأت جنرال موتورز العالمية نشاطها الصناعي في مصر، لتصبح البلاد من أوائل الدول خارج الولايات المتحدة التي تحتضن هذا النشاط في ذلك التوقيت.

شهدت الإسكندرية خلال تلك الفترة افتتاح مركز صناعي وتجاري لخدمة السوق المحلي وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وحركة مينائها النشطة وتوافر العمالة الفنية. وبدأ النشاط عبر تجميع الشاحنات والسيارات الملاكي باستخدام مكونات مستوردة، إلى جانب تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، ما مثّل النواة الأولى لصناعة السيارات في مصر.

أسهم هذا التوجه في دعم قطاعات النقل والتجارة، خاصة خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، ثم تعزز الدور الصناعي مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة لاحقًا.

 وتطورت هذه البدايات تدريجيًا عبر عقود، لتضع أساسًا لصناعة سيارات أكثر تنظيمًا في مراحل لاحقة.

وتشير الوثائق إلى أن الانطلاقة ارتبطت بوجود شركة جنرال موتورز في الإسكندرية آنذاك، في إطار توسعها الصناعي خارج الولايات المتحدة، وهو ما منح المدينة موقعًا متقدمًا على خريطة صناعة السيارات إقليميًا.

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

الدكتورة جيهان زكي وهي تحلف اليمين الدستورية وزيراً للثقافة

السفير حسام زكي يعلق بعد تولي شقيقته وزارة الثقافة: شعور كبير بالفخر

الثروة السمكية

تعزيز التعاون المصري-الدنماركي لتطوير المزارع السمكية ودعم الاستدامة الغذائية

وزارة الاتصالات

انطلاق فعاليات قمة ومعرض «عالم الذكاء الاصطناعي – AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا»

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

