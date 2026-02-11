أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا

هنأ الإعلامي أحمد موسى الفريق أشرف سالم بمناسبة توليه منصب وزير الدفاع، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تُعد من أقوى الجيوش في العالم، وتمثل ركيزة أساسية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تمتلك قوة ردع كبيرة تحمي السلام، مشددًا على أن الدولة المصرية تنتهج دائمًا سياسة قائمة على دعم الاستقرار والسلام في محيطها الإقليمي.



وأضاف أن السلام يحتاج إلى قوة تحميه وتصونه، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يمثل الضامن الحقيقي للأمن القومي، وأن قوة مصر لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أيضًا حضارتها وتاريخها وقوتها الناعمة.



وأوضح أن مصر تحظى بعلاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، لافتًا إلى أن العديد من الدول الكبرى، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة أو آسيا، إضافة إلى الدول العربية، تحرص على التعاون مع القاهرة لما تمثله من ثقل سياسي واستراتيجي في المنطقة.