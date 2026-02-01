للتهنئة بعيد الشرطة.. وزير الداخلية يستقبل القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان| فيديو

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة - رئيس اركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة للوزير وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صفر القائد العام للقوات المسلحة ان بطولات. رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية تؤكد على عزيمة وصلابة رجال الشرطة فى مرحلة فارقة من النصال الوطنى وتعكس تلاحم الشعب المصرى مع شرطته، مشيرا على ان بطولات الشرطة عبر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود ، معربا عن تقديره للتضحيات المتواصله التى يقدمها رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة شتى أنواع الجرائم واى محاولة للمساس بأمن الوطن وإستقراره.

ومن جانبه أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بدور القوات المساحة الباسلة فى دعم الأمن والإستقرار بكافة ربوع البلاد وهو ماساهم فى دقع عجلة التنمية والبناء والتطوير التى تشهدها مصر.