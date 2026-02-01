قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

أسعار السجائر- صورة أرشيفية
أسعار السجائر- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن تطبيق قائمة أسعار جديدة على جميع منتجاتها من التبغ المُسخن «HEETS» و«TEREA»، إلى جانب مريت السجائر التقليدية من العلامات التجارية «Marlboro» و«Merit» و«L&M» بكافة أنواعها، وذلك اعتبارًا من 2 فبراير 2026.


وأكدت الشركة في بيان رسمي أن الأسعار الجديدة مُعلنة بشفافية كاملة من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) المطبوع على عبوات المنتجات منذ عام 2022، بما يتيح للمستهلكين التأكد من السعر الرسمي المعتمد.


وقال علي نفزات كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق، إن الشركة مستمرة في تلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في السوق المصرية، مع دعم رؤيتها للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان عبر توفير منتجات مبتكرة وبدائل أقل ضررًا.


وبمقارنة الأسعار الجديدة بأسعار يوليو 2025، جاءت الزيادات متفاوتة بين بعض الأصناف، بينما استقرت أسعار أخرى دون تغيير.


قائمة الأسعار الجديدة للسجائر:
* سجلت سجائر ميريت سعر 111 جنيهًا للعبوة مقابل 105 جنيهات سابقًا، بارتفاع قدره 6 جنيهات.
* وسجلت سجائر مارلبورو سعر 102 جنيهًا للعبوة مقابل 97 جنيهًا في القائمة السابقة، بزيادة بلغت 5 جنيهات.
* فيما استقرت أسعار مارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا للعبوة دون تغيير مقارنة بأسعار يوليو 2025.
* وارتفعت أسعار سجائر L&M إلى 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا سابقًا، بزيادة قدرها 6 جنيهات.
* كما ارتفع سعر التبغ المُسخن TEREA إلى 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا في القائمة السابقة، بزيادة 6 جنيهات.
* وسجلت TEREA Capsules سعر 87 جنيهًا للعبوة مقابل 80 جنيهًا سابقًا، بارتفاع قدره 7 جنيهات.
* بينما استقر سعر التبغ المُسخن HEETS عند 69 جنيهًا للعبوة دون تغيير عن السعر السابق.


ودعت شركة فيليب موريس مصر جميع تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار الرسمية المُعلنة، مؤكدة حرصها على ضبط السوق وحماية المستهلك من أي زيادات غير معتمدة.

السجائر فيليب موريس النيكوتين التبغ المُسخن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأدب المصري في مرآة «أذربيجان».. عبقرية شوقي وتاريخ الاستعراب بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مقاربات فنية وثقافية تناقش الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للغُرم في مصر بمعرض الكتاب

ألكاراس

عندما انتصر الحاضر على التاريخ.. ألكاراس يهزم ديوكوفيتش في نهائي أستراليا

بالصور

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد