اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن تطبيق قائمة أسعار جديدة على جميع منتجاتها من التبغ المُسخن «HEETS» و«TEREA»، إلى جانب مريت السجائر التقليدية من العلامات التجارية «Marlboro» و«Merit» و«L&M» بكافة أنواعها، وذلك اعتبارًا من 2 فبراير 2026.



وأكدت الشركة في بيان رسمي أن الأسعار الجديدة مُعلنة بشفافية كاملة من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) المطبوع على عبوات المنتجات منذ عام 2022، بما يتيح للمستهلكين التأكد من السعر الرسمي المعتمد.



وقال علي نفزات كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق، إن الشركة مستمرة في تلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في السوق المصرية، مع دعم رؤيتها للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان عبر توفير منتجات مبتكرة وبدائل أقل ضررًا.



وبمقارنة الأسعار الجديدة بأسعار يوليو 2025، جاءت الزيادات متفاوتة بين بعض الأصناف، بينما استقرت أسعار أخرى دون تغيير.



قائمة الأسعار الجديدة للسجائر:

* سجلت سجائر ميريت سعر 111 جنيهًا للعبوة مقابل 105 جنيهات سابقًا، بارتفاع قدره 6 جنيهات.

* وسجلت سجائر مارلبورو سعر 102 جنيهًا للعبوة مقابل 97 جنيهًا في القائمة السابقة، بزيادة بلغت 5 جنيهات.

* فيما استقرت أسعار مارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا للعبوة دون تغيير مقارنة بأسعار يوليو 2025.

* وارتفعت أسعار سجائر L&M إلى 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا سابقًا، بزيادة قدرها 6 جنيهات.

* كما ارتفع سعر التبغ المُسخن TEREA إلى 82 جنيهًا للعبوة مقابل 76 جنيهًا في القائمة السابقة، بزيادة 6 جنيهات.

* وسجلت TEREA Capsules سعر 87 جنيهًا للعبوة مقابل 80 جنيهًا سابقًا، بارتفاع قدره 7 جنيهات.

* بينما استقر سعر التبغ المُسخن HEETS عند 69 جنيهًا للعبوة دون تغيير عن السعر السابق.



ودعت شركة فيليب موريس مصر جميع تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار الرسمية المُعلنة، مؤكدة حرصها على ضبط السوق وحماية المستهلك من أي زيادات غير معتمدة.