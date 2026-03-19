هموت.. جمال عبد الحميد ينطق الشهادتين في مقلب رامز ليفل الوحش

قام جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك، بنطق الشهادتين، خلال أحداث مقلب رامز ليفل الوحش، قائلا "هموت..أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله"

ويُعد برنامج «رامز ليفل الوحش» من أبرز البرامج الرمضانية، ويشتهر بمقالبه المفاجئة التي يضع فيها نجوم الفن والرياضة والإعلام في مواقف كوميدية وتشويقية، ما يجذب ملايين المشاهدين في كل حلقة.

ويضم الموسم الحالي قائمة من النجوم الذين ظهروا أو من المقرر ظهورهم، من بينهم غادة عبد الرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسي، سماح أنور، حمو بيكا، يارا السكري، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمي، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديري، ومروان عطية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.