إلهام أبو الفتح
طه جبريل
بالصور

مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية ينظم مسيرة من القاهرة إلى الإسكندرية

كريم عاطف

استضاف نادي السيارات والرحلات المصري، تحت إشراف لجنة السباقات والراليات وإدارة النشاط الرياضي، مهرجانا للدراجات النارية والسيارات المعدلة، بتنظيم من مجموعة أكتوبر تيونرز وعدد من جروبات السيارات المعدلة، إلى جانب جروب الميجا للدراجات النارية، وذلك باستراحة النادي في الإسكندرية.

وانطلقت فعاليات المهرجان صباح السبت الماضي، من خلال مسيرة حاشدة بدأت من بوابات طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، بمشاركة نحو 40 سيارة معدلة و60 دراجة نارية، وصولا إلى مقر استراحة النادي بالإسكندرية، في أجواء تنظيمية مميزة عكست شغف المشاركين بهذه الرياضات.

وشهدت المسيرة متابعة ميدانية، من نائب المدير العام ومدير النشاط الرياضي وائل عبد الجليل ، الذي رافق المشاركين منذ انطلاقهم من القاهرة وحتى وصولهم إلى الإسكندرية، ثم العودة مرة أخرى عقب انتهاء الفعالية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستويات التنظيم والسلامة.

كما حضر الفعالية عدد من قيادات النادي، من بينهم محمد عسكر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي، والمهندس رؤوف جعفر، عضو مجلس الإدارة، و ريهام رمزي، عضو مجلس الإدارة، و رانيا مدكور، رئيس اللجنة الاجتماعية بالإسكندرية.

وقد حظيت الخدمات المقدمة باستراحة النادي بالإسكندرية بإشادة واسعة من الحضور، لما تميزت به من جودة تنظيم وحسن ضيافة، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد العزيز البدراوي، مدير الاستراحة.

يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار استراتيجية نادي السيارات والرحلات المصري لدعم الأنشطة الموتورية، وتعزيز التواصل مع مجتمع الهواة، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم والسلامة، بما يعكس الصورة الحضارية لرياضات السيارات والدراجات النارية في مصر.

