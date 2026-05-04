U9 إكستريم الخارقة أغلي سيارة من BYD| صور

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد يانج وانج U9 إكستريم ، وتنتمي U9 لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتم الكشف عن نسختها الإنتاجية في معرض بكين للسيارات عام 2026، بسعر يتجاوز 2.76 مليون دولار أمريكي.

سيارة يانج وانج U9 إكستريم الجديدة

سبب زيادة سعر يانج وانج U9 إكستريم

وأوضح به لي يونفي ، المدير العام للعلامة التجارية و العلاقات العامة في مجموعة بي واي دي قائلا " أن U9 إكستريم كانت أغلى طراز تم بيعه خلال المعرض، وبناءً على السعر المعلن، أصبحت السيارة أغلى طراز إنتاجي ضمن مجموعة بي واي دي حتى الآن" .

عدد سيارات يانج وانج U9 إكستريم

وسيقتصر إنتاج U9 إكستريم على 30 سيارة فقط عالمياً، وتم تسليم نسخة واحدة على الأقل خلال الحدث، وقام وانج تشوانفو ، رئيس مجلس إدارة ورئيس بي واي دي، بتسليم السيارة شخصياً إلى رجل الأعمال الأسترالي نيك بوليتيس .

مواصفات يانج وانج U9 إكستريم

سجلت U9 إكستريم زمن قدره 6 دقائق على الحلبة الألمانية الشهير نوربورجرينج نوردشلايفه، وهذا وضعها في صدارة فئة السيارات الكهربائية الإنتاجية، وسجلت أرقام قياسية على عدة حلبات صينية، من بينها تشوتشو ، وتشوههاي ، وتشنجدو تيانفو ، وشنجهاي .

محرك يانج وانج U9 إكستريم

تنتج سيارة يانج وانج U9 إكستريم قوة 3000 حصان، وبها بنية كهربائية بجهد 1200 فولت، وبها نظام تعليق نشط بالكامل دي سوس من بي واي دي، وبها مكونات كبح معززة تشمل أقراص كربون سيراميك.

وجدير بالذكر ان شركة يانج وانج تعمل كعلامة فرعية فاخرة تابعة لبي واي دي، وتستهدف فئات السيارات منخفضة الإنتاج وعالية السعر.

وقدمت علامة يانج وانج، إلى جانب U9 إكستريم، سيارة U8L وهي سيارة عائلية فاخرة بأربعة مقاعد موجهة لفئة الفخامة الفائقة.