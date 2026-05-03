شاهد| نيسان Z الجديدة 2026 الكوبيه

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان Z موديل 2026 ، وتنتمي Z لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتدمج بين الأداء الرياضي والتقنيات العصرية، وبها محركها توربيني مزدوجه وتصميمها يحاكي عمق الماضي بروح المستقبل .

مواصفات نيسان Z موديل 2026 الكوبيه

زودت سيارة نيسان Z موديل 2026 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات تحديثية تجعلها تبدو ككتلة من الطاقة المتحركة، وبها شبك أمامي مستطيل يذكرنا بطراز 240Z الأصلي، وبها مصابيح LED أمامية نصف دائرية تضفي لمسة عصرية مع الحفاظ على الهوية الكلاسيكية، وبها انحناء للسقف انسيابي ينحدر بنعومة نحو الخلف .

ويوجد بـ سيارة نيسان Z موديل 2026 ، مصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد مستوحاة من طراز 300ZX الشهير مدمجة بشكل فني في واجهة سوداء عريضة، وبها مخارج عادم مزدوجة وجناح خلفي مدمج، وبها لوحة عدادات رقمية، وبها شاشة عرض ملونة مقاس 12.3 بوصة تضع عداد دورات المحرك في المنتصف بشكل مفيد مع إمكانية عرض ضغط الإطارات وأنظمة مساعدة السائق، وبها مؤشرات تناظرية، وبها عدادات ثلاثة مادية أعلى لوحة القيادة لقياس ضغط التيربو وسرعة دورانه.

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان Z موديل 2026 بها، مقاعد رياضية مريحة وداعمه مصممة لتثبيت السائق في المنعطفات الحادة، وتم استخدام مواد عالية الجودة في التنجيد، وبها شاشة تعمل باللمس كبيرة تدعم نظام Apple CarPlay اللاسلكي، وبها فتحات تهوية دائرية، وبها مقابض أبواب تذكرنا بتاريخ زد العريق.

محرك نيسان Z موديل 2026 الكوبيه

تحصل سيارة نيسان Z موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي بشاحن توربيني مزدوج، وتنتج قوة 399 حصان، وبها عزم دوران 475 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

أبعاد نيسان Z موديل 2026

تأتى سيارة نيسان Z موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4380 مم، وعرض 1845 مم، وارتفاع 1315 مم .

سعر نيسان Z موديل 2026

تباع سيارة نيسان Z موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 310 ألف ريال سعودي .