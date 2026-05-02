بتصميم ميني فان.. ماذا تقدم ماكسوس G90 العائلية؟

تعد السيارة ماكسوس G90 واحدة من أبرز سيارات الميني فان الفاخرة، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، تتضم وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى تقنيات الحماية، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

تصميم ماكسوس G90

تأتي السيارة ماكسوس G90 بهيكل كبير، مع أبعاد يصل طولها إلى 5,280 مم، مع عرض يبلغ 1,998 مم وارتفاع عند 1,845 مم، بالإضافة إلى جنوط أمامية وخلفية 18 بوصة، ومصابيح LED، وشبكة أمامية كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، وتعتمد على قاعدة عجلات بطول 3,200 مم، كما يتراوح وزن السيارة بين 1,980 و2,060 كجم.

أداء ومحرك ماكسوس G90

تعتمد السيارة ماكسوس G90 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل بقوة تتراوح بين 160 و214 حصانًا، مع عزم دوران يتراوح بين 360 و390 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

ماكسوس G90 وأنظمة الأمان

توفر ماكسوس مجموعة من تجهيزات السلامة، حيث تضم ست وسائد هوائية، كما تشمل أنظمة الأمان الأساسية مثل مانع الانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، وتدعم السيارة كذلك مثبت سرعة، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، مع وجود كاميرات خارجية.

مقصورة وتجهيزات ماكسوس G90

تقدم G90 مقصورة بمقاعد أمامية تدعم خاصية التعديل الكهربائي لكل من السائق والراكب، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد مع وظائف متعددة للتحكم، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم تقنيات الاتصال الحديثة مثل البلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي مزودة بنظام صوتي مكون من 6 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 7 بوصة، ومكيف هواء.